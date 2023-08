Déontologie de la Fonction publique : des leaders syndicaux formés

La Coalition nationale pour l’Education Pour Tous du Burkina Faso en collaboration avec l’UNESCO organise du 14 au 18 août 2023 à Koudougou, un atelier de formation sur la déontologie de la Fonction publique au profit des représentants des syndicats du ministère en charge de l’éducation nationale.

Dans le souci de renforcer les connaissances des syndicats de l’éducation, la Coalition nationale pour l’éducation pour tous du Burkina (CNEPT-BF) et son partenaire, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ont initié un atelier de formation sur la déontologie de la Fonction publique à leur intention. Cette session qui regroupe l’ensemble des leaders syndicaux du département se tient du 14 au 18 aout 2023 dans la cité du Cavalier rouge. C’est le directeur des ressources humaines, Soma Alassane Ouattara, représentant le secrétaire général du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) qui a ouvert les travaux. Il a laissé entendre que les rapports sociaux entre les travailleurs et les employeurs ont toujours été émaillés de conflits mais aussi et surtout de consensus autour des défis communs. Selon le Coordonnateur national de la CNEPT-BF Tahirou Traoré, les organisations syndicales de l’éducation sont des partenaires importants pour le MENAPLN étant donné qu’elles regroupent les travailleurs du département.

A l’écouter, cette formation vise à renforcer leurs connaissances sur la déontologie de la Fonction publique afin de remplir leurs missions dans le respect des textes qui régissent la Fonction publique burkinabè. Aussi, de l’avis de M. Traoré, les participants de retour dans leur syndicat d’appartenance devront constituer des relais pour répercuter l’information à l’ensemble des travailleurs qui sont des militants à la base. La formation qui dure 5 jours entre dans le cadre du projet,« Améliorer l’enseignement dans la région du Sahel », financé par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Pour Nicodème Anayidwendé Ouédraogo, l’un des formateurs, tout en cherchant à améliorer les intérêts moraux et économiques de leurs membres, les responsables syndicaux doivent aussi apprendre à connaitre leurs devoirs et obligations en tant qu’agents publics de l’Etat. Pour ce faire, la déontologie, les droits et les obligations de l’agent public de l’Etat, le régime disciplinaire des agents de la Fonction publique et la procédure sur la mise en demeure pour les fonctionnaires ayant abandonné leur poste ou refusé de le rejoindre sont au menu. La Coalition nationale pour l’Education Pour Tous du Burkina est un partenaire de l’UNESCO qui œuvre principalement pour l’amélioration des conditions des enseignants au pays des Hommes intègres.

