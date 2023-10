Des hélicoptères d’attaque neutralisent plusieurs terroristes

Un bataillon mixte de marche a vaillamment repoussé, ce samedi 28 octobre 2023 à Boussou (région du Nord), des terroristes, avant que des hélicoptères d’attaque ne les massacrent, a appris l’AIB, de sources sécuritaires.

Alors que plusieurs opérations offensives et de ravitaillement sont en cours à travers le Burkina, plusieurs dizaines de terroristes ont pris l’initiative, le samedi 28 octobre 2023, de tendre une embuscade à Boussou, région du Nord. Les criminels visaient un bataillon mixte de marche, en mission de reconnaissance offensive. Après un moment de bataille, les braves Forces combattantes ont contraint l’ennemi à prendre la fuite, mais sous l’œil vigilant des vecteurs aériens. Se sentant suivis, les terroristes vont se disperser et chercher des abris dans les arbres. Mais peine perdue, les hélicoptères d’attaque vont entrer en action et les exterminer. «La seule option qui reste désormais aux terroristes est de déposer les armes ou périr», insistent nos sources. D’ailleurs, des opérations se poursuivent à plusieurs niveaux, ajoutent-elles.

Agence d’information du Burkina