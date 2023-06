Des terroristes neutralisés à Kompienga et à Retkoulga

Les Forces combattantes ont neutralisé des terroristes et récupéré du matériel, mercredi 14 juin 2023 dans la matinée, lors d’un assaut terroriste repoussé contre la ville de Kompienga (Est), a appris l’AIB auprès de sources sécuritaires qui mentionnent une autre défaite des terroristes à Retkoulga dans le Centre-Nord.

Dans la matinée du mercredi 14 juin 2023, un groupe armé terroriste, fort d’une centaine de membres, a lancé une attaque contre la ville de Kompienga. Mais grâce à la détermination des FDS et des VDP, les ennemis ont subi une raclée. En effet, la combativité des Forces amies a permis de neutraliser des dizaines de terroristes dont la majorité des dépouilles ont été emportées par leurs compères.

Les boys ont aussi récupéré du matériel auprès des agresseurs. Dans la zone du Centre-Nord, plus précisément dans la localité de Retkoulga, les radars des services de renseignements ont repéré une bande de terroristes en mouvement sur une quarantaine de motos et de tricycles. Entre-temps, les malfaiteurs ayant fait une pause au niveau d’un hangar et d’un bâtiment.

Ils y seront neutralisés par des frappes de l’armée burkinabè, menées avec discrétion et efficacité. Les opérations se poursuivent sur tous les fronts pour reconquérir l’intégralité du territoire et restaurer la paix, indiquent les sources de l’AIB.

Agence d’information du Burkina