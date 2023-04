Des terroristes neutralisés dans plusieurs localités

De nombreux terroristes ont été neutralisés ces 24 dernières heures et leur matériel détruit, grâce à l’action des vecteurs aériens et des FDS dans plusieurs localités.

A Dassa dans le Centre-Ouest, les Forces combattantes ont débusqué des terroristes de leur cachette avant de les envoyer en enfer. A Silmangué, les assaillants qui se sont attaqués au convoi de ravitaillement, n’ont pas pu échapper aux FDS et aux VDP. Ils ont été neutralisés. Les vecteurs aériens travaillent de jour comme de nuit. Les terroristes qui se sont rassemblés nuitamment à une quinzaine de km de Djibo ont été foudroyés. Leurs compères qui ont traversé la frontière avec des motos et des tricycles pour déposer du matériel dans une forêt près de Nassoumbou n’ont eu aucune chance puisque neutralisés. Les autorités militaires demandent aux égarés qui souhaitent sauver leurs vies de joindre gratuitement le Centre national d’appels (CNA) par appel au 199 et par WhatsApp aux numéros +226 71 20 33 33 et +226 68 24 44 44.

Agence d’information du Burkina