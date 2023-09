L’adjudant Windinmalégdé Kaboré, le Sergent-chef Brice Ismaël Ramdé et l’ex-Caporal Sami Dah sont actuellement détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l’État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d’autrui.

L’information a été donnée par le procureur militaire dans un communiqué publié ce vendredi 8 septembre 2023.

Selon le parquet militaire, les trois prévenus qui « ont reconnu sans ambages les faits » ont été appréhendés à la suite d’une enquête menée par la section de recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou.

Le communiqué indique que l’instruction est toujours en cours et qu’elle a été initiée à la suite d’une dénonciation de faits selon lesquels « des militaires et anciens militaires, en intelligence, procéderaient à l’identification de points sensibles et des domiciles dont celui du président de Transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la Transition ».

Les investigations se poursuivent et le procureur militaire invite toute personne détenant des informations entrant dans le cadre de cette enquête à s’adresser à son parquet ou à la section de recherche de la Gendarmerie de Ouagadougou.

