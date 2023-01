Développement de la zone des trois frontières : des collectivités territoriales du Sahel en conclave

La Cellule de coopération décentralisée transfrontalière des collectivités territoriales du Sahel (C3Sahel) du Burkina Faso, Mali et Niger a tenu une session ordinaire de son congrès et du comité de pilotage, les 2 et 3 janvier 2023 à Ouagadougou.

Des responsables de la Cellule de coopération décentralisée transfrontalière des collectivités territoriales du Sahel (C3Sahel) du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis, en session ordinaire, à Ouagadougou, les 2 et 3 janvier 2023. La rencontre a permis de présenter le C3Sahel, de faire le bilan de mise en œuvre des activités du bureau sortant, de mettre en place un nouveau bureau du Comité de pilotage (COPIL) et d’élaborer un plan d’actions 2023. Pour le président sortant de la C3Sahel, l’ex-député-maire de Dori, Arba Aziz Diallo, ce congrès a été une occasion d’apprécier le travail déjà fait et de mieux s’organiser pour l’atteinte des objectifs assignés.

Ce, a-t-il précisé, pour apporter la contribution de la C3Sahel dans le développement de l’espace transfrontalier. A en croire M. Diallo, le présent congrès va permettre de redynamiser la faitière, car des présidents de délégations spéciales intègrent l’organisation. Selon Aziz Diallo, cette initiative concourt à trouver des solutions aux questions de développement de la zone des trois frontières. Quant au vice-président sortant de la C3Sahel, Boubacar Ould Hamadi, il a indiqué que la C3Sahel a été lancée depuis 2011 par les élus locaux des villes pôles de développement de la zone qui comprend l’espace délimité par les villes de Dori, Gorom-Gorom, Sebba, Djibo, Gao, Tombouctou, Téra, Tillabery et les localités de l’hinterland aux interactions socio-économique et culturelle très fortes. Du reste, le bureau sortant de la C3Sahel est convaincu que pour vaincre l’insécurité, il faut, en plus de l’armée, des projets de développement.

Emmanuel BICABA

Drissa KOALA (Stagiaire)