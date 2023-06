Développement de l’aéroport de Bobo-Dioulasso : le Premier ministre veut un plan ambitieux d’au moins 100 milliards F CFA

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a visité l’aéroport international de Bobo-Dioulasso en vue de s’imprégner de ses travaux de réhabilitation, ce dimanche 18 juin 2023. Le chef du gouvernement nourrit de grandes ambitions de faire de cet aéroport, une référence dans la sous-région, voire dans le monde, avec un investissement ambitieux d’au moins 100 milliards de francs CFA.

Après avoir lancé l’initiative présidentielle «Référent-Opportunités-Insertion» dans les 302 communes rurales, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a mis à profit son séjour dans la ville de Sya pour visiter les installations de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso. C’est ainsi qu’il s’est rendu à la piste d’atterrissage, au salon VIP, à l’aérogare passager, et au niveau de l’installation de nouveaux équipements de sécurité en vue de s’enquérir de la réalisation des différentes commodités qui permettent à cet aéroport de fonctionner 24h/24. A l’issue de cette visite de terrain, le chef du gouvernement s’est dit satisfait des travaux de réhabilitation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso qui lui permettent d’être aux normes de sécurité. C’est pourquoi, il a remercié le ministre en charge des Transports, Roland Somda, et tous ses collaborateurs ainsi que tous ceux qui ont contribué à la rénovation de cet aéroport. «Je me suis rendu compte que nous avions un trésor dormant. L’aéroport de Bobo-Dioulasso est un atout qui était inexploité. La piste d’atterrissage est large et longue. Cet aéroport rénové est très agréable», a-t-il affirmé.

A l’instar du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec les forces vives de la région des Hauts-Bassins, le 20 janvier 2023, le Premier ministre a pris l’engagement de faire de cet aéroport, le levier du développement de la région des Hauts-Bassins, du pays et de la sous-région. «Il faudra qu’on travaille à rendre cet aéroport incontournable dans la sous-région pour que Bobo-Dioulasso puisse rayonner. Je demande au ministère en charge des Transports d’avoir un plan ambitieux d’au moins 100 milliards de francs CFA pour cet aéroport. Cela n’est pas impossible, avec les partenaires que nous avons. On peut, par exemple, soumettre ce projet à notre partenaire vénézuelien, lors de notre prochaine commission mixte de coopération. On peut intéresser beaucoup de nos partenaires à ce projet, comme les Chinois. Il suffit de leur montrer les perspectives. On peut le faire en partenariat public-privé», a-t-il expliqué. Selon lui, le pays a les moyens de faire rayonner la ville de Bobo-Dioulasso, d’autant plus que plusieurs projets d’envergure sont en cours de réalisation dans cette ville. Il a cité la construction de l’hôpital de référence et le projet de construction du chemin de fer Bobo-Dioulasso-Sikasso qui tient à cœur le gouvernement. «Pour le projet de construction du chemin de fer Bobo-Dioulasso-Sikasso, nous sommes en négociation et nous espérons avoir les financements nécessaires. Tout cela va drainer des gens à Bobo-Dioulasso. Il y a des potentialités qui existent», a-t-il révélé. Par ailleurs, il a interpellé les ressortissants de Bobo-Dioulasso sur leur rôle dans le rayonnement de leur propre ville en ces termes : «Ce n’est pas la peine de dire, chaque fois, que Bobo-Dioulasso est abandonné, alors que vous-mêmes,vous ne faites rien pour cette ville. Vous partez investir ailleurs. Je lance un appel aux ressortissants de Bobo-Dioulasso afin qu’ils se penchent sur leur ville, pour qu’ensemble, nous fassions de Bobo-Dioulasso, une ville de référence en Afrique de l’Ouest et même pourquoi pas dans le monde».

DCRP/Primature