Diabète : attention aux excès de farine, de sucre pour diabétique !

Une alimentation équilibrée fait partie du traitement du diabète. Elle doit être adaptée aux besoins du patient et lui apporter des aliments variés. Certains d’entre eux sont à privilégier pour maintenir l’équilibre du diabète et prévenir au quotidien les maladies cardiovasculaires. Le Dr Pierre Kaboré, médecin interniste et diabétologue au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy donne des explications.

Sidwaya (S) : Qu’est-ce que le diabète ?

Pierre Kaboré (P.K) : Le diabète est un trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres apportés par l’alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang (encore appelé glycémie) élevé : on parle d’hyperglycémie.

S : Quels sont les causes du diabète ?

P.K. : L’une des causes du diabète, c’est l’alimentation, parce qu’on ne parle pas de causes, mais plutôt d’un ensemble de facteurs qu’on appelle des facteurs de risques. C’est-à-dire les antécédents familiaux, l’âge, l’alimentation (bien gras, bien glacé) beaucoup d’alcool, beaucoup de sucreries et le manque d’activité physique sont en quelque sorte des facteurs qui favorisent le diabète. Chez certaines femmes, lors de l’accouchement, les enfants naissent avec un poids plus élevé et ces femmes peuvent à l’avenir être atteintes du diabète ou encore, les enfants qui naissent avec de petit poids sont exposés au risque de diabète. Il y a les facteurs modifiables qui sont beaucoup plus faciles à gérer, car, en ce moment, il s’agit de l’alimentation, de l’activité physique, du mode et du style de vie. Par contre, les facteurs non modifiables, sont moins faciles à gérer, ils sont liés à l’âge, l’hérédité, la macrosomie et un poids réduit à la naissance. Pour les facteurs modifiables, on dira à la personne atteinte du diabète de contrôler son alimentation, et éviter de consommer tout ce qui est sucre rapide, car, il peut y avoir de la sensibilité par exemple chez le diabétique de type 2. C’est pourquoi, lorsqu’on a le diabète, on doit éviter de consommer les aliments qui ont un taux de glucide très élevé, c’est-à-dire supérieur à 50%.

S : Quels sont ces aliments à éviter ?

P.K. : Les aliments sucrés, c’est tout ce que nous consommons et nous sentons que c’est sucré. Il s’agit par exemple des bonbons, des gâteaux, des biscuits, des sucreries, du miel, de la canne à sucre, de la bière, des dattes, des chocolats, des confitures, des laits en poudre, des vins sucrés, le dolo. Ce sont des aliments à éviter.

S : Quels sont les aliments permis et à consommer avec modération ?

P.K. : Consommer un aliment avec modération suppose réduction de la quantité de sucre, diminuer progressivement la portion de nourriture lorsqu’il est sucré afin que l’organisme puisse s’habituer. Il est encore plus simple de contrôler la glycémie capillaire avec des appareils. Et, à l’aide de cet appareil, les personnes diabétiques pourront contrôler leur taux de sucre dans le sang. Parmi les aliments permis, il y a des aliments qu’il faut consommer avec modération. Il s’agit des céréales (blé, l’avoine, le fonio, le pain…). Sur le marché, il y a une profusion de farine ou de maïs, de sucre pour diabétique, auquel nous devons faire beaucoup attention. En dehors des céréales, il y a des tubercules qu’il faut aussi consommer avec modération. Il y a aussi les légumineuses telles que le haricot, les poids de terre, les lentilles, le soja, les huiles, les fromages. Il y a également les fruits, considérés comme étant naturels, sans sucre qu’il faut consommer avec modération. Il s’agit des fruits très sucrés. Ce sont les ananas, les grosses mangues, les papayes quand elles sont bien mures, elles sont sucrées. Il faut aussi consommer les bananes, les oranges, les avocats avec modération. C’est mieux de les prendre à table le matin, à midi et le soir. Il faut aussi éviter les grignotages. Il y a des aliments qu’on peut consommer sans modération. Ce sont les légumes que vous pouvez consommer à volonté, si vraiment, ils sont bien produits. Car de nos jours, il y a des légumes très pestiférés avec pas mal d’inconvénients. Assurez-vous de la qualité de vos légumes avant consommation. Il y a également les poissons, les œufs qui sont consommables sans modération. Cependant, pour une personne qui est en surpoids, il n’est pas conseillé pour lui d’en consommer à volonté.

Interview réalisée par : Wamini Micheline OUEDRAOGO