District de Shunyi en Chine : La région mondiale des alcools spéciaux

Le district de Shunyi situé au nord-est de la municipalité de Pékin présente des nombreux atouts notamment en matière de transport grâce à son réseau de transport bien développé. Il est également considéré comme le lieu par excellence des alcools spéciaux car abritant l’un des plus grands fabricants de spiritueux en Chine à savoir la distillerie Niulanshan.

D’une superficie de 1 021 kilomètres carrés, le district de Shunyi est situé au nord-est de la municipalité de Pékin, à 30 kilomètres du centre-ville. Abritant l’aéroport international de Pékin, il sert de porte d’entrée aérienne essentielle et de fenêtre d’échanges extérieurs pour Pékin et même la Chine dans son ensemble. Grâce à sa géolocalisation unique, son transit rapide, sa coordination efficace et son accès aux routes express internationales comme entre Pékin et Francfort, le district de Shunyi est reconnu comme une plaque tournante aérienne qui relie les trois principaux marchés aériens du monde à savoir l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis.

En plus de ses atouts en matière de transport, le district de Shunyi peut être considéré comme la capitale de la liqueur chinoise. En effet, il abrite l’un des fabricants de spiritueux bien connu en Chine à savoir la distillerie Niulanshan.

Située sur la rive ouest de la rivière Chaobai dans la ville de Niulanshan, l’histoire de cette brasserie remonte à la période de règne de l’empereur Kangxi, où « le vin jaune et la liqueur blanche » fabriqués dans cette ville était déjà très réputés en particulier la liqueur « Niulanshan ».

En 1952, basée sur quatre distilleries établies, dont « Gong Li », « Fu Shun Cheng », « Yi Xin » et « Kui Sheng », la distillerie Niulanshan a commencé ses activités en tant qu’entreprise publique, avec un champ d’activités principalement axé sur la fabrication d’alcool.

Au fil des décennies, la distillerie Niulanshan s’est engagée dans une mission de « servir le public et de soutenir une vie de haute qualité avec des produits de distillation » et une philosophie opérationnelle de « faire de la bonne liqueur pour répondre aux demandes des consommateurs, poursuivre un développement de haute qualité et gagner la reconnaissance du marché et de la société dans son ensemble.

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de yuans en 2019, la distillerie Niulanshan possède la plus grande capacité de production au monde avec 800 produits différents distribués à travers la Chine et exportés principalement vers les États-Unis et la Corée du Sud.

D’où l’accréditation du district de Shunyi comme « région mondiale des alcools spéciaux ». En visitant cette distillerie il est impressionnant de voir comment à partir d’un grain de sorgho qui pousse du sol en Afrique de l’Est, on peut produire une goutte de vin en Chine.

Le tout, grâce à un art et un savoir-faire typiquement chinois qui s’est transmis de génération en génération. La Chine a d’ailleurs une histoire légendaire avec l’alcool, devenant l’un des premiers pays à produire du vin il y a au moins 9000 ans. La variété de boissons alcoolisées mises en évidence au musée de la culture de l’alcool situé sur le site de la distillerie en est la preuve.

On peut également y découvrir toute l’histoire de l’erguotou un baijiu aux arômes légers à base de sorgho qui constitue l’un des produits phares de la distillerie très apprécié en Chine et dans plusieurs pays du monde.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)