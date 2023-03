Le district d’Haidian située au Nord-ouest de Pékin est l’un des plus développés de la Chine en matière technologique et scientifique. Zoom sur cette localité qui est considérée comme le « temple » de l’innovation scientifique et technologique de l’empire du milieu.

La Chine a jeté les bases qui lui permettent de se positionner comme la première superpuissance scientifique et technologique mondiale.

C’est ce qui est ressortie d’une étude comparative sur la maîtrise des technologies critiques par les grandes puissances publiée récemment en Australie. Si la Chine est classée aujourd’hui comme première dans plusieurs secteurs technologiques, c’est certainement grâce à certains de ses districts comme Haidian qui est considéré aujourd’hui comme un centre international d’innovation scientifique et technologique.

D’une superficie de 430,77 kilomètres carrés, Haidian est un domaine pionnier et expérimental de l’innovation en Chine avec 14 incubateurs nationaux pour les entreprises de haute technologie, 19 parcs scientifiques et technologiques universitaires et 21 parcs d’entrepreneuriat pour les rapatriés à l’étranger.

Le chiffre d’affaires total des entreprises de haute technologie situées dans ce district a dépassé 2,6 milliards de RMB soit plus de 228 milliards 955 millions FCFA.

Au nombre de ces entreprises figure « Naton Medical Group » créé en 1996 et qui compte aujourd’hui plus de 19 filiales à travers le monde. Elle est l’une des principales entreprises chinoises fournissant des solutions orthopédiques de pointe.

En plus de Naton Medical Group, il y a Pony.ai, une entreprise leader mondiale de technologie de conduite autonome. Fondée en fin 2016, Pony.ai est la startup de conduite autonome la plus valorisée en Chine, ayant reçu un investissement total de 762 millions de dollars de la part d’investisseurs de premier plan tels que Sequoia Capital China, IDG Capital, Legend Capital, Morningside Venture Capital, ClearVue Partners et Huit Routes Ventures.

Robots-bus et taxis, rois de la route

L’une des plus grandes prouesses de cette entreprise est la mise au point de robots-bus et taxis dotés d’une capacité de conduite autonome. Pas besoin donc de chauffeur avec ce type de véhicules. Les robots-bus et taxis se chargent seuls de conduire leurs passagers à destination tout en respectant le code de la route.

L’une des entreprises phares qui fait également la fierté du district d’Haidian est Xiaomi qui est considérée comme le meilleur fabricant de smartphones en Chine. Classée 3e marque mondiale, Xiaomi est une entreprise d’électronique et de fabrication intelligente, produisant des téléphones de pointe et du matériel intelligent.

Malgré son caractère technologique, le district d’Haidian reste un site de préservation de l’histoire et de la culture chinoise. En effet, il abrite près de 700 vestiges historiques parmi lesquels les « Trois collines et Cinq Jardins » à savoir Wanshou (Longévité), la colline parfumée, celle de la source de jade, le palais d’été, les jardins Jingyi, Jingming, Changchun (printemps éternel) et l’ancien palais d’été. Il compte plus de 300 bibliothèques et musées, dont la bibliothèque nationale et 100 théâtres et institutions culturelles et artistiques de premier ordre, dont la Télévision centrale de Chine et l’Académie d’art de l’Armée populaire de libération.

En plus de ses atouts technologiques et culturels, le district de Haidian est un véritable « temple » du savoir. Il compte 27 établissements d’enseignement supérieur, dont la célèbre Université de Pékin, l’Université Tsinghua, et d’importants établissements de formation comme l’École du Parti du Comité central du Parti communiste chinois (également connue sous le nom d’Académie nationale de gouvernance de Chine).

Il abrite également 99 instituts de recherche de niveau national, dont l’Académie chinoise des sciences (CAS), 23 centres nationaux de recherche en ingénierie et 50 laboratoires nationaux clés. Près de 200 000 étudiants sont diplômés des collèges et universités de Haidian chaque année.

Le district d’Haidian est un exemple palpable de l’engagement des autorités chinoises d’investir dans des domaines stratégiques tels que la science, la technologie et l’enseignement supérieur. Un choix qui donne raison à ceux qui estiment que l’avenir du monde se trouve dans la science et la technologie.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)