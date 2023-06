Diversité ethnique en Chine : Le pari pour une communauté d’avenir partagé

Au nombre des caractéristiques importants de la Chine figure sa diversité ethnique qui constitue l’une des forces majeures et des richesses du pays. Ce qui impressionne le plus est la coexistence pacifique et les efforts faits par le gouvernement pour assurer un meilleur traitement à toutes les composantes de la société qu’elles soient minoritaires ou majoritaires.

En plus de ses beaux paysages et ses sites historiques, la Chine émerveille par sa culture et sa diversité ethnique.

En effet, dans ce pays coexistent 56 groupes ethniques dont le plus grand est constitué des Han qui représentent 91,46% de la population soit plus de 1,4 milliards de personnes.

Les 55 autres groupes qui sont les groupes minoritaires appelés aussi « nationalités ethniques » se partagent les 8,54% restants de la population.

Le plus grand groupe parmi eux est celui des Zhuang que l’on retrouve au Sud de la Chine et dont le nombre est estimé à 16 millions de personnes.

Le plus petit groupe ethnique parmi les minorités est celui des Lhoba composé d’environ 3000 personnes.

Le groupe ethnique Han a sa propre langue qui est le Mandarin, langue la plus couramment parlée à travers le pays et reconnu universellement comme la langue officielle de la Chine. Les Hui et Manchu parlent également le Mandarin.

53 groupes ethniques au total ont leur propre langue parlée et 23 une langue écrite.

En Chine, les minorités sont rencontrées essentiellement dans les régions frontalières, les déserts, les montagnes enneigées ou les déserts gelés. L’identification des groupes minoritaires ethniques a été effectuée de 1950 à 1987 par le gouvernement chinois afin de mettre fin à la confusion dans leur dénomination et sauvegarder l’égalité des droits. Ce qui a permis de distinguer les 55 groupes suivant quatre principes communs que sont la langue, la géographie, la vie économique et la psychologie.

Bien qu’en nombre inférieur, les groupes minoritaires en Chine jouissent des mêmes droits et opportunités que les autres. Et ce, grâce à une stratégie dénommée « Politique chinoise sur les questions de minorités » dont l’objectif principal est résumé en cette phrase : « Par l’interaction, l’échange, l’intégration des groupes ethniques, nous travaillons dur pour façonner une communauté d’avenir partagé dotée d’un fort sens national et d’une forte cohésion ».

De façon spécifique, cette loi vise, entre autres, à garantir le droit de tous les groupes ethniques de participer au processus décisionnel, de promouvoir les cultures des minorités ethniques et le développement économique dans les régions des minorités ethniques et d’encourager une meilleure intégration des minorités ethniques dans les zones urbaines.

Une institution administrative particulière a également été mise en place afin de permettre un meilleur épanouissement des minorités.

Ainsi donc, cinq régions administratives au niveau provincial ont été mises en place dans les régions où sont installés ces groupes. Il s’agit de Ningxia, Xinjiang, Guangxi, Tibet et Mongolie intérieure. Plus de 100 comités autonomes sont également créés avec une prédominance de certains groupes ethniques comme les cantons de Manzu, les cantons mongols à Pékin et Xinjiang.

Par ailleurs la loi sur l’autonomie régionale ethnique permet aux chefs des gouvernements locaux d’être issus des minorités ethniques.

En outre, toujours en vue de promouvoir les minorités, 13 articles dans la loi sur l’ethnie sont prescrits. L’autonomie régionale (en vigueur en 1984 et révisée en 2001) stipule que le gouvernement national a l’obligation d’aider le développement des régions autonomes.

En outre, dans le Plan national de développement économique et social, il est prévu un financement adéquat pour les projets clés qui améliorent l’infrastructure. Il est également prévu d’améliorer la structure économique et diversifier les industries locales dans ces régions.

Une politique de privilèges envers les Groupes ethniques en termes de fiscalité, subvention d’intérêts bancaires, planification familiale, Éducation, etc. est aussi prévue.

Connecter le pays pour un mieux être

La ville de Guizhou est un cas palpable des efforts entrepris par le gouvernement dans le cadre de la politique chinoise sur les questions de minorités ethniques.

En effet, 21 000 ponts y ont été construits reliant l’autoroute à grande vitesse à chaque village.

En outre, le train à grande vitesse permet de connecter toutes les capitales de la préfecture en moins de deux heures de route.

Un programme de revitalisation des zones frontalières et d’enrichissement de la vie des résidents a également été mis en place. Une campagne d’État visant à stimuler le développement social et économique des régions le long de la frontière terrestre.

En 1998, la Commission nationale des affaires ethniques a lancé le programme visant à améliorer la vie des personnes ethniques qui représentent 48 % des 21 millions de résidents répartis dans 135 comités le long de la frontière.

Des politiques favorables et des investissements financiers directs ont également été accordés pour améliorer l’infrastructure et les installations publiques, développer l’éducation, promouvoir l’alphabétisation, stimuler le commerce et favoriser les industries.

En 2005, le gouvernement avait dépensé au moins 15 milliards de yuans dans les zones frontalières dans le cadre du programme au profit de 21 millions de personnes.

Un autre projet clé a aussi été mis en place pour accélérer le développement des zones des groupes ethniques à faible population avec un investissement de 5 milliards de yuans RMB au profit de 22 groupes totalisant 600 000, chacun ayant une population de plusieurs milliers à moins de 100 000.

En outre, des politiques spéciales sont mises en place pour les minorités ethniques dans le domaine de l’enseignement avec des modes et méthodes d’enseignement adaptés aux besoins ethniques.

Les langues ethniques sont utilisées pour l’enseignement là où elles sont densément peuplées.

Par ailleurs, l’enseignement bilingue est dispensé lorsque les minorités ethniques ont plus de communication avec les Han. Des privilèges sont également accordés pour les minorités ethniques dans l’admission à l’université.

Le mandarin et 29 langues minoritaires sont utilisés comme langues d’enseignement (enseignement bilingue) dans plus de 16 000 écoles, avec plus de 6 millions d’étudiants couverts.

En outre, des classes tibétaines basées dans l’arrière-pays impliquent plus de 150 écoles dans 26 provinces avec 36 000 diplômés de l’enseignement primaire et 75 000 de l’Enseignement supérieur et secondaire d’ici à 2012.

Des classes supérieures du Xinjiang basées dans l’arrière-pays impliquant 36 villes de l’est ont admis 22 000 étudiants en 2012.

Ces cas ne sont que des exemples parmi la panoplie de mesures prises par le gouvernement chinois en faveur des minorités ethniques.

C’est donc montrer la volonté des premières autorités chinoises d’accorder un traitement égal à tous les citoyens et permettre à tous les Chinois qu’ils soient de l’ethnie majoritaire ou des minorités de façonner ensemble une communauté d’avenir partagé dotée d’un fort sens national et d’une forte cohésion.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)