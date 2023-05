Djeddah : Les  forces armées soudanaises et des Forces de soutien rapide signe une déclaration d’engagement à protéger les civils

Des représentants des forces armées soudanaises et des Forces de soutien rapide ont signé une déclaration d’engagement à protéger les civils au Soudan le 11 mai 2023 à Djeddah en Arabie saoudite. C’est ce qu’à annoncer le Royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis d’Amérique.

Cette déclaration d’engagement reconnaît l’obligation des deux parties en vertu du droit international humanitaire et des droits de l’homme Humanitaire de faciliter l’opération humanitaire pour répondre aux besoins d’urgence des civils.

La déclaration d’engagement orientera l’activité des deux forces pour permettre l’acheminement en toute sécurité de l’aide humanitaire, rétablir les services essentiels, retirer les forces des hôpitaux et des cliniques et permettre l’inhumation respectueuse des morts.

Après la signature, les pourparlers de Djeddah viseront à parvenir à un accord sur un cessez-le-feu effectif d’une durée de dix jours environ. Pour faciliter ces activités, les mesures de sécurité comprendront un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu soutenu par les États-Unis d’Amérique, l’Arabie saoudite et la communauté internationale.

Conformément à l’approche progressive approuvée et convenue par les deux parties, les pourparlers de Djeddah porteront sur les dispositions proposées pour les pourparlers qui se tiendrons ultérieurement avec les civils soudanais et les partenaires régionaux et internationaux. Pour une cessation permanente des hostilités, les Forces de soutien rapide, les facilitateurs attendent d’engager des discussions avec des civils soudanais et des partenaires régionaux et internationaux lors des prochains cycles de pourparlers.

BS

Source : Communiqué de presse