Drame d’Inata : Une quarantaine de personnes entendues par la justice militaire

Une quarantaine de militaires de la Gendarmerie nationale et de la chaine de commandement opérationnelle ont été entendus dans le cadre du dossier judiciaire ouvert suite au drame d’Inata.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 avril 2023, le procureur militaire indique avoir engagé des poursuites contre X « au regard du contenu du rapport d’enquête », pour mise en danger de la personne d’autrui, abstention de porter assistance à une personne en péril et refus d’obéissance.

Le parquet militaire dit poursuivre les investigations pour parvenir à la manifestation de la vérité.

D’autres dossiers tout aussi emblématiques que sont les soupçons de détournement de 400 millions de FCFA destinés aux VDP (révélés par le journal l’Evènement) et la présomption de surfacturation dans l’acquisition de motos de types Aloba au profit des Forces armées nationales suivent également leurs cours à la justice militaire.

Une vingtaine de personnes ont été entendues dans le dossier des 400 millions tandis que plusieurs militaires et civiles ont été auditionnées dans le second dossier et deux d’entre eux sont sous mandat de dépôt, précise le communiqué du parquet militaire.

Dans l’affaire dite des 400 millions, la justice militaire soutient, au regard des éléments de l’enquête, que la somme provient d’un chèque de la LONAB et a été utilisée « dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers diverses acquisitions de matériels au profit des FAN ». Elle assure également que toutes les conséquences de droit seront tirées « sans exclusive aucune ».

Le parquet militaire invite toute personne disposant d’éléments pouvant contribuer à la manifestation de la vérité concernant ces affaires à venir déposer conformément à la loi plutôt que de « tomber dans la délation ».

