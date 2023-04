École du parti communiste chinois : Former des cadres au service du peuple

Dans le cadre du programme de formation du Centre internationale de communication de la presse chinoise (CIPC) 2023, les participants ont visité l’école du Parti du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) où sont formés les cadres du parti.

L’un des facteurs importants qui a favorisé l’émergence de la République populaire de Chine est le leadership de ses dirigeants qui, sous la houlette du Parti communiste chinois (PCC) ont su rassembler le peuple autour d’un idéal commun qui est le renouveau de la nation chinoise.

Les valeurs dont font montre ces dirigeants sont sans doute en rapport avec l’excellente formation qu’ils ont reçu à l’École du Parti du Comité central du PCC (École nationale d’administration) où sont formés les cadres du parti des cadres du Parti communiste chinois.

Dans le cadre du programme de formation 2023 du Centre international de communication de la presse chinoise (CIPC), les participants ont eu l’occasion de découvrir cette grande institution qui depuis 1993 s’est fixée pour objectif d’éduquer les talents et de fournir des suggestions pour le parti. Bâtie sur une superficie de 900 000 mètres carrés, l’école a une capacité d’accueil de plus de 2 700 étudiants.

Il est subdivisé en deux campus qui renferment plusieurs bâtiments dont un bâtiment administratif et un centre de documentation. L’une des caractéristiques importantes de l’architecture de l’école est l’énorme stèle de pierre de 10 mètres située dans le campus nord de l’école où il est inscrit la devise de l’école suscité par le président Mao Zedong en 1941 à savoir « Rechercher la vérité à partir des faits ».

Cette expression populaire et vivante résume la ligne idéologique marxiste du PCC. Elle traduit l’exigence fondamentale pour que les communistes chinois comprennent et transforment le monde, et constitue la méthode de base du Parti pour penser, travailler et diriger. Persister à rechercher la vérité à partir des faits est une arme magique importante pour le PCC pour diriger le peuple dans la promotion de la révolution, de la construction et de la réforme pour remporter continuellement des victoires.

En tant que devise de l’école, elle rappelle toujours aux élèves de traiter le marxisme avec une attitude scientifique, d’adhérer à l’intégration de la théorie à la pratique et d’utiliser le marxisme en développement pour guider la pratique.

Servir le peuple

Sur l’autre pan de la stèle, on peut lire l’expression « servir le peuple ». Cette expression résume l’objectif fondamental du PCC. Pour les membres du PCC, leur parti vient du peuple, est enraciné dans le peuple et sert le peuple. Le secrétaire général du parti Xi Jinping a souligné dans le rapport du 20e Congrès national du PCC que « le pays est le peuple et le peuple est le pays ».

À l’école du parti, l’on éduque les étudiants à garder à l’esprit cet objectif fondamental qui est de maintenir toujours les liens de chair et de sang avec le peuple et prendre les intérêts fondamentaux de l’écrasante majorité du peuple comme point de départ fondamental et point d’appui de tout travail.

C’est sans doute ce qui a conduit les cadres du PCC dès sa création en 1921 à faire de la modernisation du pays l’un des objectifs fondamentaux du parti. Le processus que le parti a choisi pour atteindre cet objectif est « la modernisation chinoise ». Un concept lourd de sens sur lequel des membres du PCC se sont entretenus avec les journalistes étrangers lors de leur visite à l’école du parti.

Un élément essentiel qui est ressorti de ces échanges est le fait que la modernisation chinoise a été possible grâce au leadership du PCC qui a su prendre des initiatives, mener une planification à long terme et opérer une mise en œuvre graduelle en s’appuyant sur les forces locales. Dans sa conduite du peuple vers la modernisation, le PCC a accordé une priorité à l’équité et à la justice.

« La modernisation chinoise est la modernisation pour tous. Le PCC n’a aucun intérêt personnel et ne représente aucun groupe d’intérêts », a indiqué le professeur Jean Monnet et directeur des affaires internationales à l’Université Renmin de Chine.

Un autre aspect important de la modernisation chinoise est qu’elle s’appuie sur la culture chinoise. En effet, la Chine s’est développée en restant attachée à ses valeurs traditionnelles.

La preuve est que de nos jours, en dépit du niveau de développement du pays, on y retrouve des hôpitaux spécialisés dans la Médecine traditionnelle chinoise (TMC) comme celui de Dongzhimen située en pleine capitale.

Fondé en 1958, cet hôpital en tant qu’hôpital TCM de première classe offre des soins basés sur la science médicale chinoise avec des pratiques telles que l’acupuncture, le massage, la diététique, la pharmacopée et le Qi Gong.

Dans ses relations extérieures avec les pays en développement notamment ceux africains, la Chine n’appelle pas à suivre sa stratégie de développement comme un modèle exact mais plutôt à rechercher une voie de développement adaptée à leurs propres conditions nationales.

Nadège YAMÉOGO

(Depuis Pékin en Chine)