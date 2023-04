Ecologie : Yueyang, le paradigme chinois de coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature

Le développement vert constitue une stratégie majeure de l’Etat chinois. La ville de Yueyang située dans la province de Hunan est un exemple palpable de l’attachement des autorités chinoises à la préservation des ressources naturelles. Zoom sur cette localité déclarée « l’éco-ville chinoise la plus digne d’être recommandée au monde ».

Le mardi 4 avril 2023, le président Xi Jinping a participé à une activité de reboisement au Parc central de Dongba, dans le district de Chaoyang à Beijing.

Arrivé sur le site malgré la pluie, il a mis en terre l’un après l’autre plusieurs plants d’arbre comme le pin de Chine, le malus micromalus, le sophora, le plaqueminier et le cornouiller de Tartarie.

Il était accompagné de plusieurs dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) et membres du gouvernement dont Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi et Han Zheng.

Cette activité bénévole de reboisement avec les habitants de la capitale chinoise est organisée chaque année. L’édition 2023 consacre la onzième participation de Xi Jinping en tant que secrétaire général du Comité central du PCC.

Cette activité annuelle traduit la volonté des autorités chinoises à promouvoir le reboisement national afin de construire avec la population une « belle Chine ».

Le président Xi Jinping a souligné que le développement vert constitue une stratégie majeure de l’Etat chinois. Cette stratégie n’est pas seulement développée dans la capitale mais sur tout le territoire national.

La ville de Yueyang située dans la province de Hunan est un exemple palpable de l’attachement des autorités et de toute la population chinoise au développement vert et à la préservation de l’environnement.

Doté naturellement d’un écosystème particulier car traversé par le lac Dongting, le deuxième plus grand lac d’eau douce de Chine, Yueyang est devenu grâce à l’engagement des autorités nationales et locales, « l’éco-ville chinoise la plus digne d’être recommandée au monde ».

En effet, la réserve naturelle du lac Hunan East Dongting, qui couvre la région orientale du lac Dongting, découverte en 1982 a été transformée en réserve naturelle nationale avec l’approbation du Conseil d’Etat.

« La capitale de l’observation des oiseaux »

D’une superficie de 157 627 hectares, elle est l’une des six premières zones humides de Chine inscrites sur la liste des zones humides d’importance internationale.

La réserve naturelle du lac Hunan East Dongting est également considérée comme la capitale chinoise de l’observation des oiseaux. Le lac East Dongting contient en effet une diversité d’espèces et est répertorié comme l’une des 200 écorégions prioritaires pour la conservation mondiale par le World Wild Life Fund.

Il abrite 359 espèces d’oiseaux dont la cigogne blanche orientale, la cigogne noire et la grue blanche qui sont sous protection de l’État. Le lac est également habité par 12 espèces d’amphibiens, 11 espèces de reptiles, 31 espèces de mammifères et 117 espèces de poissons.

C’est sans doute ce qui a favorisé le développement d’un village de pêcheurs écologiques appelé Liumenzha dans la ville de Qianlianghu, situé dans le district de Junshan qui est adjacent à la zone centrale de la réserve naturelle du lac East Dongting.

Ce village est une véritable industrie de transformation de poissons avec plus de 40 entreprises de production de poisson séché à l’air du lac de manière traditionnelle. Il pourrait être comparé à la commune rurale de Bagré au Burkina Faso mais la valeur de la production annuelle de poisson de Liumenzha est de loin supérieure à celle de Bagré.

En 2021 et 2022, elle a dépassé 200 millions de yuans soit plus de 17 milliards 487 millions de FCFA.

Une coopération entre les deux localités permettrait sans doute aux producteurs de Bagré de bénéficier de l’expertise des entreprises chinoises afin de rehausser leur niveau de production et d’améliorer la qualité de leurs produits grâce aux méthodes écologiques des habitants de Liumenzha.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)