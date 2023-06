Economie nationale : La Banque mondiale table sur une croissance du PIB en 2024 et 2025

Dans son rapport annuel intitulé « Note sur la situation économique au Burkina Faso. Chapitre spécial : renforcer la résilience financière face aux risques climatiques », publié en avril 2023, la Banque mondiale prévoit une croissance du Produit intérieur brut (PIB) réel qui sera de l’ordre de 4,3% en 2023, 4,8% en 2024 et 5,1% en 2025 selon les données de l’institution de Bretton Woods.

En 2023, la consommation privée devrait être le principal moteur de croissance, suivie par la consommation publique, en raison de la poursuite de l’augmentation des dépenses publiques et l’investissement privé devrait s’accélérer en 2024 et 2025, dans l’hypothèse d’un retour au régime civil, et contribuer en moyenne à hauteur de 2,8 points de pourcentage à la croissance sur la période 2024-2025, précise la Banque mondiale.

