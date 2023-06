Editions Sidwaya : La directrice générale, Assétou Badoh exhorte les agents à plus d’engagement professionnel

Les Editions Sidwaya a tenu sa première Assemblée générale (AG) statutaire de l’année 2023, le vendredi 30 juin au sein de la direction générale de l’établissement à Ouagadougou. La directrice générale, Assétou Badoh a dressé à l’occasion un bilan d’activité globalement satisfaisant du premier semestre, mais invite les travailleurs à plus d’abnégation face aux défis de l’heure.

L’Etablissement public d’Etat (EPE), Les Editions Sidwaya a atteint un taux global de performance de 80,03% comptant pour l’année 2022. De quoi réconforter la Directrice générale (DG) Assétou Badoh qui a attribué le mérite de cette résilience aux travailleurs de cet organe de presse étatique. Elle les a félicités pour leurs efforts constants, le vendredi 30 juin 2023, au moment de faire le point de la situation de la « Maison commune » à l’occasion de la première Assemblée générale (AG) statutaire de l’EPE.

Au rang des motifs de satisfaction, la DG Badoh a loué la qualité du travail au sein de l’organe de presse étatique, relevant notamment le fait que malgré l’instabilité politique au Burkina Faso, le journal Sidwaya n’a jamais été épinglé pour insuffisance professionnelle. « C’est ma plus grande fierté », a-t-elle souligné, invitant les agents à maintenir ce cap.

Autre motif de satisfaction, les lauriers remportés par des journalistes de la maison au concours des Galians et à l’international, la régularité dans la parution du journal malgré un contexte économique défavorable, un contenu médiatique diversifié avec des sujets pertinents, une plateforme web qui enregistre de plus en plus d’abonnés avec une présence multimédia assidue sur les réseaux sociaux à travers notamment des directs et des capsules vidéos, la forte augmentation de l’audience de l’Agence d’information du Burkina (AIB) qui fait montre d’un professionnalisme reconnu au-delà des frontières nationales ou encore l’imprimerie qui fait de son mieux avec un matériel capricieux…

« Nous sommes dans un élan qu’il faut maintenir », a exhorté la première responsable du journal.

Autant de motifs de satisfaction qui n’occultent pas cependant une situation économique contraignante par rapport à de grands défis. A ce titre, si elle a noté que les chiffres sur le plan commercial sont meilleurs par rapport à ceux de l’année dernière à la même date, Assétou Badoh a relevé que l’embellie n’est pas encore au rendez-vous.

Au rang des écueils, la directrice a noté les difficultés techniques dans la diffusion de certains produits Sidwaya et la situation socioéconomique au plan national qui impactent certains partenariats.

C’est pourquoi elle a souhaité que tous les travailleurs comprennent le sens du défi auquel l’entreprise de presse doit faire face. « C’est une chaîne de travail, il faut que tout le monde soit au même niveau d’engagement. Mettons nos efforts ensemble, battons-nous pour que la maison soit bien », a-t-elle insisté. A chacun de ses collaborateurs, la directrice générale Assétou Badoh a invité à l’introspection sur son implication personnelle dans la bonne marche du « Journal de tous els Burkinabè ».

Fabé Mamadou OUATTARA

Sidwaya.info