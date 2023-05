Editions Sidwaya: l’imprimerie de Bobo-Dioulasso désormais fonctionnelle

Les Editions Sidwaya organise, du 2 au 4 mai 2023 à Bobo-Dioulasso, les Journées portes ouvertes (JPO) de sa Direction régionale de l’Ouest (DRO). La cérémonie officielle a marqué le démarrage effectif de l’imprimerie de Sidwaya dans la ville de Sya.

La Direction régionale de l’Ouest(DRO) des Editions Sidwaya dispose désormais d’une imprimerie. Elle comprend une insoleuse, une développeuse de plaques avec possibilité d’adjonction d’un Système Computeur To Plate (CTP), d’une machine Offset et d’un massicot hydraulique.

Outre les produits de Sidwaya qui sont imprimés, l’imprimerie est ouverte à la population de Bobo-Dioulasso et à tout l’Ouest, à l’administration publique et privée, aux acteurs culturels et au monde des affaires pour leurs différents travaux d’impression. La secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins, Mme Mariama Konaté, représen-tant le gouverneur, président de la délégation spéciale régionale des Hauts-Bassins, a inauguré le 2 mai 2023 cette imprimerie en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo.

A l’occasion, la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a témoigné sa gratitude à tous ceux qui « ont mis la main à la pâte » pour que ce projet voie le jour après pratiquement 15 ans d’actions conjuguées. Il s’agit notamment du Conseil régional des Hauts-Bassins qui a construit le bâtiment à hauteur de 25 millions FCFA et du gouvernement burkinabè qui a apporté 644 millions FCFA pour acquérir l’équipement d’imprimerie et former la première équipe de techniciens destinés à son exploitation.

S’attacher les services de l’imprimerie

Assetou Badoh a précisé que les Journées portes ouvertes (JPO) de la direction régionale de l’Ouest des Editions Sidwaya seront marquées par une mini-foire d’exposition des produits et services de Sidwaya et de ses partenaires, des master-class au profit d’étudiants en journalisme et communication et un panel sur le thème : « La presse écrite dans un contexte de digitalisation : défis et perspectives ».

Elles sont, pour la directrice générale, « une aubaine pour mieux faire connaître la Direction régionale de l’Ouest (DRO) en ses attributions et capacités dans le domaine de l’information et de la communication dans son ressort territorial ». Le parrain de ces JPO, Alassane Sienou, PDG de Tropic Agro Chem et président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins de la Chambre de commerce et d’industrie, a loué l’ouverture de l’imprimerie.

Elle permettra, à l’entendre, de résoudre le problème de distribution des titres de Sidwaya à l’Ouest et d’augmenter l’offre en matière d’imprimerie « Nous les acteurs économiques de la région, saluons donc l’ouverture de cette imprimerie et invitons le monde des affaires à l’utiliser pour tous leurs travaux d’impression », a invité M Sienou. La secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins a également loué l’implantation de l’imprimerie à Bobo-Dioulasso car elle permettra à Sidwaya de se rapprocher davantage des populations consommatrices de l’information mais aussi de jouer pleinement son rôle, celui d’être le journal de tous les Burkinabè.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel, a abondé dans le même sens. « Le slogan de Sidwaya est : Sidwaya le journal de tous les Burkinabè. C’est important qu’en marge de cette SNC, que tous ceux qui sont là viennent découvrir tout ce que fait Sidwaya pour que le Burkina ait accès à une information, saine, vérifiée et professionnelle …

Je salue tous les acteurs grâce à qui le projet a pu voir le jour. C’est une imprimerie qui offre de grande possibilité car au-delà de la disponibilité du journal à bonne heure, c’est une opportunité à tous les acteurs économiques et culturels d’avoir une bonne adresse pour leur travail d’impression », a-t-il soutenu. En guise de reconnaissance, la direction générale des Editions Sidwaya a remis une attestation au Conseil régional et au parrain. Le ministre en charge de la communication a visité la mini-foire d’exposition des produits et services de Sidwaya organisée à cet effet.

Adaman DRABO