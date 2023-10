Editions Sidwaya : Renforcement des capacités des agents animateurs des sites Web et réseaux sociaux

Dans le cadre de la maitrise de l’animation et de la conception de visuels rendant digest et agréable la lecture de ceux qui visitent les sites des Editions Sidwaya, la direction générale du média d’Etat a organisé,du 02 au 07 octobre 2023 à son siège à Ouagadougou, une formation au profit des agents de la direction Web et multimédias et l’Agence d’information du Burkina (AIB).

« Cela prouve que la direction générale des Editions Sidwaya a pris la mesure de s’orienter vers le numérique. Cette formation va permettre aux journalistes de mettre à jour leurs connaissances afin de s’adapter au contexte actuel de consommation de l’information, a fait savoir l’un des formateurs, Abdoul Zouré.

Pour Issa Daniel Bamba, infographiste et aussi formateur, les consommateurs ont changé de méthodes de consommation de l’information, ce qui oblige les journalistes à s’adapter. On n’est plus strictement dans les longs textes, a-t-il ajouté.

« Nous avons appris le montage vidéo pour la Web diffusion, la conception de visuels. Certainement dans les jours à venir, nous allons appliquer ce que nous avons appris. Les consommateurs vont remarquer ce changement sur nos plateformes », à déclaré Sogoh Augustin Sanou,un participant.

Selon le directeur Web et multimédias, Boureima Sanga, c’est un bonheur d’apprendre des autres. << Il nous fallait cette formation pour nous soyons aussi en phase avec l’évolution du monde des médias>,a-t-il ajouté. Boureima Sanga, Directeur Web et multimédias, demandeur de la formation.

Hubert Bado