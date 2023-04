Education : 163 professeurs PEJEN interpellent le gouvernement sur leur situation

La Coordination nationale des professeurs du programme emplois-jeunes pour l’éducation nationale (CNP-PEJEN) était face à la presse hier mardi 4 avril pour exhorter le gouvernement à prendre des dispositions « de toute urgence » pour l’organisation d’un test afin de permettre leur intégration dans la fonction publique.

Leur préoccupation est basée sur la suppression de tous les recrutements sur mesure nouvelle alors que c’était le mode par lequel les PEJEN avaient une passerelle pour intégrer la fonction publique.

La situation concerne 153 professeurs issus des trois différentes promotions d’enseignants de ce programme, ajournés lors de la dernière session de recrutement en décembre 2021 et 10 autres qui n’ont pas pu prendre part au test.

Leur situation est d’autant plus préoccupante que certains d’entre eux n’auront presque plus l’opportunité d’intégrer la fonction la fonction publique.

« En fin de compte nous avons 163 professeurs ayant servi 3 ans dans l’enseignement laissés pour compte et donc des cas sociaux avec des responsabilités sociales. C’est le désespoir chez bon nombre d’entre eux car certains sont frappés par la limite d’âge des concours directs », a regretté la Secrétaire générale (SG) du PEJEN, Abibou Yaméogo.

Selon les conférenciers, les contrats des professeurs recrutés dans le cadre du programme PEJEN étaient renouvelés sur la base d’une évaluation annuelle. Ils ont donc battu en brèche l’argument selon lequel « les professeurs du PEJEN n’ont pas le niveau ».

« Nous rappelons que nous avons tous été recruté avec au moins un BAC+2 comme tout enseignant officiant au post-primaire et mieux, nous avons bénéficié de six mois de formation dans les écoles (ENS et IDS) même si la réglementation exige dix-huit mois de formation », a souligné Mme Yaméogo.

En appui à leurs doléances, les professeurs PEJEN ont interpellé le gouvernement à se référer à l’objectif initial du programme PEJEN, au sort des 163 enseignants PEJEN « abandonnés à la suite de l’organisation du test inadapté » et à leur condition de vie actuelle depuis la suspension de leurs allocations depuis juin 2022.

Pour sa part, la coordination des professeurs du PEJEN a estimé que les professeurs recrutés dans le cadre de ce programme doivent être tous intégrés dans un emploi régulier. Et l’organisation d’un test d’intégration est perçue comme « une formalité » devant concourir à cette fin.

La première promotion des enseignant du PEJEN a été recruté en 2016 dans le cadre d’un programme intitulé « Programme Emplois-Jeune pour l’éducation nationale ».

A en croire les autorités de cette époque l’initiative visait à résorber le chômage des jeunes et à pallier le déficit d’enseignant au post-primaire et au secondaire.

Pascaline NIKIEMA

Sidwaya.info