Éducation nationale : Deux manuels scolaires d’anglais et d’allemand « d’édition endogène » validés

Le Ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MENAPLN) a organisé un atelier de validation de manuels scolaires d’anglais et d’allemand ce jeudi 21 septembre 2023 à Ouagadougou.

Il s’agit des manuels scolaires d’anglais des classes de 4ème et de 3ème avec leurs guides pédagogiques et du guide pédagogique du manuel d’allemand de la classe de terminale A.

Le directeur général du Centre national des manuels et fournitures scolaires (CENAMAFS), Richard Guillaume Toni a confié que le processus « d’édition endogène » des manuels d’anglais, lancé le 11 juillet 2022 à Manga, est passé par plusieurs étapes.

Il a cité notamment l’identification des rédacteurs et de tous les autres intervenants, l’élaboration et la validation des documents de référence que sont les cahiers de charges, les cadres conceptuels et les chemins de fer à plat. C’est à l’issue de ces étapes que les rédacteurs ont procédé à la sélection des textes sur lesquels seront bâtis les différentes leçons et leçons proposés par les enseignants et encadreurs pédagogiques.

Richard Guillaume Toni a expliqué que ces documents ont pour but d’encadrer l’écriture des contenus des manuels scolaires et d’orienter le travail des rédacteurs. Il a précisé que ces manuels et guides pédagogiques ont été édités entièrement par des agents du MENAPLN avec l’assistance de personnes ressources du ministère en charge de l’Enseignement supérieur.

« Les résultats obtenus nous encouragent à continuer sur la même lancée. A ce titre, le CENAMAFS est heureux d’annoncer l’édition en cours dans les mêmes conditions de quatre manuels scolaires et de leurs guides pédagogiques à savoir ceux de français et de mathématiques des classes de 5ème et de 4ème et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin », a- t- il affirmé.

Le ministre André Joseph Ouédraogo a soutenu que ces nouveaux manuels sont « conformes à nos programmes en vigueur, à nos aspirations propres et sont nourries à la source de nos réalités socioculturelles » pour la formation du modèle de citoyen que tout le monde désire.

Selon lui ces aspirations vont en droite ligne avec la volonté du gouvernement d’améliorer l’apprentissage et l’usage de l’anglais au Burkina Faso, en témoigne l’introduction de l’anglais au CE1 et au CE2 dont l’expérimentation va débuter à partir de la rentrée prochaine.

Il a expliqué que son ministère a réalisé une économie d’échelle de 30 millions de FCFA sur chaque manuel et son guide pédagogique dans l’édition de ces documents.

« L’édition en interne d’un manuel d’anglais et son guide pédagogique a couté environ 50 millions de FCFA contre 80 millions de FCFA pour l’édification des mêmes documents par un éditeur privé », a-t-il précisé.

Les nouveaux manuels et leurs guides seront mis à la disposition des élèves et des enseignants au cours de l’année scolaire 2023-2024, a par ailleurs indiqué le ministre.

Anna Francisca ZOMBRA

Sidwaya.info