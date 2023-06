Efficacité des politiques publiques : « La personne publique se doit de rechercher en permanence l’intérêt général », selon l’ancien Premier ministre, Tertius Zongo

A l’occasion d’un panel organisé par le Centre d’analyses des politiques économiques et sociales (CAPES), ce mardi 27 juin 2023, à Ouagadougou, l’ancien Premier ministre Tertius Zongo a exposé sur le rôle et l’importance du leadership et de la vision dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, a-t-il laissé entendre.

Selon Tertius Zongo, le leadership a un rôle dans l’énoncé de la vision ainsi que dans la motivation et l’engagement des acteurs.

« La personne publique se doit de rechercher en permanence l’intérêt général. Elle doit avoir des connaissances approfondies sur l’économie politique du pays, de la sociologie afin que les politiques publiques répondent aux besoins des populations », a-t-il précisé.

Pour lui, le développement a un caractère dynamique et constructif.

« Il suppose donc un minimum de consensus national pour s’inscrire dans la durée, car le pire ennemi du développement, c’est ce que les Anglais appellent le “Stop and Go”. Je commence un projet, Bouda (Seydou Bouda) vient, casse et recommence. Kimsé (Kimseyinga Savadogo) vient, casse et dit qu’il faut plutôt construire un trou que de bâtir un mur. Et après, l’on s’étonne que ça ne marche pas », a détaillé le panéliste.

Pour lui, une fois que le leader est convaincu de cette démarche de long terme, il faut qu’il arrive à une cohésion au niveau de l’action gouvernementale.

« Le vrai problème des choses qui ne marchent pas, ce ne sont pas les gens sur le terrain. C’est le gouvernement. C’est le manque de cohésion. Un gouvernement, ce ne sont pas des équipes isolées où chacun vient jouer son rôle. Non ! Le gouvernement est une équipe et ce qui caractérise sa force, c’est sa cohérence, sa collégialité », a clamé Tertius Zongo.

