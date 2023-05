Effort de guerre : les Burkinabè des USA mobilisent plus de 48 millions F CFA

Répondant à l’appel des autorités de la Transition, la diaspora burkinabè résidant aux USA a initié une campagne de collecte dénommée: « Opération Mon Faso d’abord ». Cette collecte a été faite à travers ses différentes associations et communautés. Elle vise à apporter la compassion et la contribution de la diaspora à l’effort de guerre déjà consenti par la mère patrie affectée par une double crise sécuritaire et humanitaire.

Lancée depuis décembre 2022, l’« Opération Mon Faso d’abord » a permis de collecter $82,599.73 (48 680 751 F CFA) au sein des associations, des communautés religieuses, des ONG, des entreprises et personnes indépendantes qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès de l’opération. Le défi est donc relevé. Le montant mobilisé a été directement transféré sur le compte trésor public prévu à cet effet (confère attestation d’encaissement et avis de recettes jointe).

En rappel, la diaspora burkinabè avait déjà réalisé en 2020, un projet humanitaire dénommé « Don de Tous pour Tous » qui a permis de distribuer des paniers alimentaires de 20.000 FCFA à 800 familles déplacées internes à Kaya, Kongoussi, Fada et Houndé. Dans cette même lancée, elle a déjà affrété (courant avril 2023) un conteneur de matériel biomédical d’une valeur de $400,000 soit 240.000.000 F CFA pour venir en appui au service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sanou-Souro de Bobo Dioulasso en collaboration avec les bénéficiaires.

D’autres projets sont toujours en perspective pour également soutenir le service de maternité et de la pédiatrie du Centre médical avec antenne (CMA) de Pissi. La diaspora saisit cette opportunité pour traduire ses remerciements et sa gratitude à l’endroit de tous ceux qui ont bien voulu faire preuve de compassion et de solidarité avec les populations en détresse à travers ces contributions.

La Diaspora burkinabè des USA