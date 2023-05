Effort de paix : les Etalons cadets contribuent à hauteur d’un million de francs CFA

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé ce lundi après-midi une audience aux Etalons cadets de retour de la 15e édition de Coupe d’Afrique des nations (CAN) de leur catégorie, qui s’est tenue du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Les médaillés de bronze de cette compétition étaient, à l’occasion, accompagnés de leur encadrement technique, du président de la Fédération burkinabè de football (FBF) et du ministre en charge des sports.

« Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Nous avons beaucoup apprécié vos célébrations au nom de notre peuple combattant », a déclaré le Chef de l’Etat qui a salué le parcours des Etalons cadets couronné de la qualification pour la coupe du monde et de la troisième place à cette CAN des cadets.

«Ce que vous donnez comme joie à la population, vous ne pouvez pas vous-même comprendre», a indiqué le Capitaine Ibrahim TRAORE tout en soulignant l’impact des victoires des Etalons sur le moral des Burkinabè dans la situation difficile actuelle de notre pays.

Dans cette même lancée, « nous tenons à dédier cette médaille de bronze aux FDS, aux VDP et à l’ensemble de la population burkinabè qui nous a soutenu pendant cette compétition », a soutenu le capitaine des Etalons cadets Chabane OUATTARA. En outre, les jeunes Etalons et leur encadrement ont mobilisé un million de FCFA qu’ils ont remis au Chef de l’Etat pour l’effort de paix. «Durant ce parcours que nous avons eu à faire dans cette CAN U17, nous avons toujours pensé au pays », a souligné l’entraineur des Etalons cadets, Brahima TRAORE.

Pour ce dernier, son équipe, au regard des trophées individuels glanés par ses joueurs, méritait de remporter la coupe. En effet, le meilleur joueur de la compétition est burkinabè, trois Etalons figurent dans l’équipe-type du tournoi et à trois reprises l’homme du match était burkinabè.

Quant au président de la FBF, Lazare BANSSE, il a salué les plus hautes autorités de notre pays pour toute l’attention et les moyens mobilisés pour permettre aux Etalons cadets de participer à ce tournoi dans les bonnes conditions. « De mémoire de président de la fédération, en ce qui concerne les petites catégories, c’est la première fois que nous avons bénéficié d’autant d’attention et de moyens pour aller à cette CAN », a-t-il soutenu.

Pour Lazare BANSSE, la disposition du Chef de l’Etat à recevoir les Etalons cadets en dépit de son agenda est une marque d’estime à l’endroit du sport et surtout le football ainsi que les acteurs qui l’animent.

Engagé pour la promotion des sports, le Président de la Transition a indiqué que la réhabilitation du stade du 4-Août et des autres stades construits dans le cadre du 11-Décembre dans plusieurs régions devra connaitre un coup d’accélérateur. «Le ministre en charge des sports a reçu pour instruction de prendre ces dossiers à bras-le-corps pour pouvoir vous offrir des infrastructures qui puissent répondre à vos attentes », a soutenu le Chef de l’Etat.

Direction de la communication de la Présidence du Faso