Eglise Catholique : Mgr Prosper Kontiébo, le nouvel archevêque de Ouagadougou

Mgr Prosper Kontiébo, l’actuel évêque du diocèse de Tenkodogo, a été nommé Archevêque Métropolitain de l’archidiocèse de Ouagadougou. L’annonce a été faite ce lundi 16 octobre 2023 par le nonce Apostolique, Mgr Michael Crotty à la cathédrale de Ouagadougou, après l’acceptation par le saint siège de la démission du cardinal Philippe Ouédraogo pour raison d’âge. « Dans l’action de grâce à Dieu pour le don de ce nouveau Pasteur pour son Eglise, toute la Conférence Episcopale Burkina-Niger par ma voix adresse ses plus vives félicitations à Mgr Prosper Kontiébo, l’Archevêque élu de Ouagagougou et lui souhaite un heureux ministère. C’est l’occasion pour moi en tant que Président de cette Conférence d’exprimer la gratitude de notre Eglise locale au Saint Père, le Pape François pour cette provision. Nos remerciements vont également à Son Eminence, le Cardinal Philippe Ouédraogo pour l’immense travail apostolique qu’il a accompli au profit de cette Eglise de Dieu qui est à Ouagadougou. Que marie Notre Dame du Rosaire soutienne le labeur des Pasteurs et du troupeau dans la mission du Seigneur », a indiqué l’Evêque de Dori, président de la CEBN, Mgr Laurent B. DABIRE.

Sidwaya.info

.