Égypte: Trois suspects arrêtés dans l’enquête sur la tentative de vol d’une statue de Ramsès II

La statue millénaire de Ramsès II, dans l’ancienne cité méridionale d’Assouan, à environ 675 kilomètres au sud du Caire, a fait l’objet d’une tentative de vol. Les autorités égyptiennes ont annoncé, mardi 10 janvier 2023 que trois suspects ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête ouverte sur la tentative de vol.

« Trois personnes ont été arrêtées en possession d’outils de creusement manuels et d’équipement lourd, une grue », qu’elles avaient utilisés pour tenter de « soulever la statue et d’excaver les antiquités de la région », a indiqué la police.

Le parquet a indiqué dans un communiqué avoir « ordonné la mise en détention de trois accusés pendant quatre jours dans l’attente de l’enquête », les accusant « d’avoir tenté de voler une statue pharaonique »

Ramsès II, l’un des plus célèbres pharaons de la 19e dynastie, a régné pendant 67 ans. Il était connu comme un grand guerrier et un bâtisseur prolifique qui a ordonné la construction de temples dans toute l’Egypte.

Au cours de la dernière décennie, l’Egypte a récupéré environ 29.000 antiquités qui avaient été emportées illégalement à l’étranger.

Sidwaya.info

Source : VOA Afrique