Elargissement de la RN4 et péage moderne de Boudtenga : le ministre Sorgho s’imprègne de l’avancée des travaux

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a visité, le lundi 13 mars 2023, les travaux d’élargissement de la Route nationale (RN4) et du péage moderne de Boudtenga, à la sortie Est de Ouagadougou.

Le suivi des travaux des infrastructures est une nécessité pour le gouvernement. Dans ce sens, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, accompagné de son homologue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a effectué une visite, le lundi 13 mars 2023, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux d’élargissement de la sortie de la Route nationale (RN4) et du péage moderne de Boudtenga, à quelques encablures de Ouagadougou. « Nous sommes sortis pour constater si les travaux ont démarré », a déclaré le ministre Sorgho. Le projet d’élargissement actuel de la section urbaine de la RN4 est localisé entre le croissement de la RN4 avec la RD125 (route de Saaba) et l’intersection de la RN4 avec la RD40 (route de Ziniaré). La première étape de cette tournée a été au point zéro du chantier, l’embranchement de la route de Saaba.

Sur cette voie, à en croire le patron en charge des infrastructures, il est prévu la réalisation d’une chaussée de 2×2 de 3,50 m de large et une piste cyclable de 3,50 m de part et d’autre menant à la voie de contournement. Il est attendu également, a-t-il indiqué, la construction d’un passage supérieur à l’intersection entre la RN4 et la voie de contournement ayant constitué l’autre point de la visite. M. Sorgho a, par ailleurs, précisé que le projet d’élargissement était initialement prévu pour s’arrêter au niveau de la voie de contournement. Mais sur instruction du Chef de l’Etat, il a été étendu jusqu’au poste de péage moderne au niveau du croisement de la route de Ziniaré. Dans le cadre de ce projet, a-t-il laissé entendre, figure l’élargissement de la voie d’accès à l’université Thomas -Sankara en 2X2 voies. A l’écouter, l’étude qui prévoyait autour de 45 milliards F CFA au départ est passé à environ de 85 milliards F CFA avec la construction d’un passage supérieur, l’aménagement de 2×2 voies jusqu’au poste de péage et au carrefour de Ziniaré, etc. « Nous sommes satisfait parce que l’entreprise (NDL Globex construction) à commencer ses nettoyages. Ils sont en train de prendre les dispositions pour préparer les plans d’exécution », a-t-il lancé. Néanmoins, il a relevé qu’il y a des contraintes liées à certaines installations des entreprises de téléphonies, de la Société nationale burkinabè d’électricité(SONABEL), de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA)… « Ils doivent déplacer leurs réseaux pour qu’on puisse effectuer les travaux. Mais, nous avons voulons démarrer par là où il n’y a pas de difficultés, notamment au niveau de l’université en allant vers le poste de péage moderne », a-t-il souligné.

L’innovation de ce péage

Au niveau du péage moderne, le ministre s’est imprégné de l’état des travaux et des aspects techniques. L’un des responsables de la mission de contrôle pour les travaux de modernisation des sites de péage, Hervé Tamalgo, a renseigné qu’il s’agit d’un péage de 13 voies. A l’entendre, il est prévu six voies pour les poids lourds, six autres pour les véhicules légers et une voie expresse pour les cortèges présidentiels et funèbres…La particularité de ce péage, a-t-il fait savoir, est la réduction du temps d’attente parce que, tout le système est automatique. « Quand on arrive, il n’est plus question de s’aligner. Il y a des barrières et des capteurs permettant d’évaluer le montant à payer et le trafic est fluidifié », a-t-il dit. Hervé Tamalgo a laissé entendre que les travaux de l’ouvrage vont être achevé en juillet 2023. S’agissant des dispositions pour faire face aux délestages, il a signifié que 3 sources d’énergie notamment un champ solaire, un système SONABEL et un groupe électrogène ont été prévues.

Aly SAWADOGO