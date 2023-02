Elimination du VIH pédiatrique: Top priorité de l’ONUSIDA

En marge du lancement de la stratégie mondiale « l’Alliance globale » pour l’élimination du VIH/SIDA chez les enfants d’ici à 2030 à Dar es Salam en Tanzanie le 31 janvier 2023, le délégué du Réseau des médias africains pour la Promotion de la Santé et de l’Environnement (Remapsen), Prince Yassa, s’est entretenu avec le Directeur régional du Programme commun des Nations unies contre le VIH/SIDA Dr Berthilde Gahongayire.

« La lutte contre le VIH/SIDA pédiatrique est l’une de nos Top priorités pas seulement dans notre sous-région mais partout dans tous les pays et presqu’au niveau mondial. C’est un encouragement pour nous par le fait que les pays qui ont signé l’Alliance globale sont là. C’est un encouragement à vraiment améliorer la qualité des services dans la prise en charge des enfants », a déclaré le Directeur régional du Programme commun des Nations unies contre le VIH/SIDA, Dr Berthilde Gahongayire.

Selon l’ONUSIDA, un travail préliminaire sur la situation du VIH/SIDA chez les enfants a été fait par les pays. Et donc aujourd’hui, a dit le Dr B. Gahongayire, c’est le moment de mettre ensemble en dégageant une orientation sur comment mettre en œuvre tout ce qui a été décidé au niveau pays.

« Ce que nous attendons est que les pays participent mais une fois rentrés qu’on essaye vraiment de les soutenir afin de mettre en œuvre les activités qu’ils ont identifiées pour relever le gap qui est actuellement assez énorme dans la prise en charge pédiatrique », a plaidé le Directeur régional de l’ONUSIDA. C’était avant de déclarer la disponibilité de son organisme à accompagner les pays. Elle l’a dit en ces termes : « Bien sûr qu’ils peuvent toujours compter sur l’appui de l’ONUSIDA et des autres partenaires. Bientôt il y aura des propositions Fonds mondial et on espère que cette partie de la réponse qui est la prise en charge pédiatrique sera vraiment un des points forts (…) et nous encourageons les pays à avoir cette partie dans leur demande de financement. Pour les pays Pepfar, il y a le Cop 23 qui arrive. Partout il y a une opportunité, et donc il faut mettre des actions en matière de la couverture pédiatrique. C’est un domaine assez important pour la région ».

Au total 12 pays prennent part à cette grande activité, à savoir : Angola, Cameroun ; Cote d’Ivoire ; RD Congo ; Mozambique; Nigeria ; Afrique du sud ; Tanzanie ; Ouganda ; Zambie ; Zibambwe et Kenya.

Source: http://congocroissance.com/ Prince Yassa