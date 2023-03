Eliminatoire CAN 2023 : Le Cameroun tombe face à la Namibie

La Namibie a dompté les Lions camerounais 2-1 ce mardi 28 mars au Dobsonville Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud.

Peter Shalulile a ouvert le score à la 55 minutes avant que Absalom Limbondi ne parachève le succès des siens à dix minutes de la fin.

L’unique but camerounais a été inscrit par Vincent Aboubakar.

Avec 5 points au compteur, la Namibie est désormais première du groupe C et valide son ticket pour la Can 2023.

Deuxième du groupe C, les hommes de Rigobert Song devront livrer un match décisif face au Burundi pour se qualifier.

Quant aux étalons du Burkina Faso, Leaders du groupe B, ils seront face aux éperviers du Togo ce soir à 19h. Un match nul assurera leur qualification.

Sidwaya.info