Eliminatoires Coupe du Monde 2026 : un duel Burkina-Egypte dans le groupe A

Le tirage au sort des phases de groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a eu lieu hier 13 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en marge de l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF). Le Burkina Faso a été logé dans le groupe A en compagnie de l’Egypte, de la Guinée-Bissau, la Sierra Léone, l’Ethiopie et Djibouti.

Le Burkina Faso, classé dans le deuxième chapeau, il y a quelques jours par la CAF, s’attendait a voir dans sa poule l’une des neuf meilleures équipes actuelles du continent lors du tirage au sort des phases de groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce 13 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. A l’issue du tirage, les boules ont indiqué que les Etalons se coltineront finalement les Pharaons d’Egypte dans le groupe A des éliminatoires en vue d’obtenir un ticket pour le mondial qui se déroulera dans trois ans aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. La Guinée Bissau, la Sierra Léone, l’Ethiopie et le Djibouti complètent la poule. Pharaons et Etalons sont sans conteste les favoris du groupe et doivent maintenant le démontrer sur la pelouse face à ces quatre équipes considérées comme des petits poucets. Le moins que l’on puisse dire c’est que ces éliminatoires ne seront pas aisés pour le capitaine Bertrand Traoré et ses coéquipiers. L’Egypte qui fait office d’épouvantail du groupe ne réussit pas au Burkina Faso. Les pharaons ont très souvent pris le dessus sur les Etalons, surtout en phases finales de CAN. D’ailleurs, leur dernière confrontation remonte à février 2017 au Gabon, en demi-finale de la CAN et Mohammed Salah et ses coéquipiers s’étaient imposés lors de la séance des tirs au but (1-1 (4-3)). L’Egypte a toujours eu des équipes solides et très difficiles à manœuvrer. Cependant, deux situations permettent aux Etalons d’espérer. En effet, si la suprématie des Pharaons sur le continent est reconnue grâce à leur sept CAN qu’ils ont remportées, ils sont néanmoins moins souverains quand il s’agit de qualification aux phases finales de Coupe du Monde. Première nation africaine à se qualifier à un mondial en 1934 (8e de finaliste), le pays des pyramides et Pharaons a vu son compteur se bloquer par la suite, pour n’afficher aujourd’hui que trois petites qualifications en Coupe du Monde (1934, 1990 et 2018). Ensuite, les Etalons peuvent espérer au vue de leur performance ces dernières années.

Un mondial à 48 équipes

Ils ont démontré qu’ils sont capables, en dépit de disputer tous leurs matchs à l’extérieur, de battre n’importe quelle équipe du continent quand ils jouent à leur niveau réel. Décrocher le premier ticket du mondial pour le Burkina Faso, passe également par disputer des matchs solides face aux autres équipes du groupe que les Etalons ont eu déjà à affronter de par le passé. Les Etalons ont par exemple joué l’Ethiopie à la CAN 2017 et en 2021. Quant à Djibouti, Edmond Tapsoba et ses coéquipiers ont pris le dessus sur ce petit pays de la corne de l’Afrique (0-4 et 2-0) lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Toutefois, les dernières CAN ont montré un nivèlement des valeurs du football africain : il n’y a plus de petites équipes. Bref ! La 23e édition de la Coupe du Monde en 2026 se jouera pour la première fois à 48 équipes au lieu 32. Cet élargissement permet donc à l’Afrique de disposer de 9 représentants (voire 10) contre 5 auparavant. Ainsi, les 54 sélections du continent ont été réparties dans 9 poules de 6 équipes chacune. Les neuf premiers de chaque groupe auront le droit de participer à la Coupe du monde 2026 organisée par le trio : Etats-Unis, Canada et Mexique. Un dixième ticket pourrait même revenir à l’Afrique, mais au bout d’un long et tortueux chemin.

Car les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes s’affronteront dans un mini-championnat et le vainqueur rejoindra un groupe de barragistes composé de six équipes issues des qualifications en Asie, Océanie, et Amérique centrale. Deux équipes de ces barrages intercontinentaux obtiendront leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Quant à l’Afrique, elle ne pourra valider son dixième ticket que si elle gagne deux autres rencontres. Un parcours du combattant que doivent éviter les poulains du sélectionneur Hubert Velud. En attendant, il faudra bien démarrer les éliminatoires dont les deux premières journées se disputeront respectivement les 13 et 21 novembre 2023.

Sié Simplice HIEN