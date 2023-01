Enseignement supérieur et recherche: le chef de l’Etat échange avec les enseignants-chercheurs et le personnel ATOS

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré a échangé, dans l’après-midi du mardi 17 janvier 2023, avec les membres du Comité scientifique et universitaire de notre pays et le personnel Administratif, technique, ouvriers et de service (ATOS) dans l’enceinte de l’université Joseph-Ki-Zerbo. Cette rencontre a été une occasion pour le chef de l’Etat de féliciter et d’encourager les enseignants-chercheurs et le personnel ATOS de toutes les universités de notre pays pour le travail de formation qu’ils abattent au quotidien.

Pour le président de l’université Joseph- Ki-Zerbo, Pr Jean-François Kobiane, cette première visite d’un chef de l’Etat au Comité scientifique et universitaire « restera gravée en lettres d’or dans la mémoire des institutions de l’enseignement supérieur et de recherche ». Elle témoigne, selon lui, de l’importance que le président de la Transition accorde au secteur de l’éducation d’une manière générale et au sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche en particulier.

Véritable cadre d’échanges, cette rencontre a été une opportunité pour les enseignants-chercheurs d’exposer non seulement au chef de l’Etat les grandes préoccupations de l’enseignement supérieur et de la recherche, mais également de comprendre sa vision et ses attentes. Les défis actuels de l’enseignement supérieur et de la recherche, énoncés par le président de l’université Joseph-Ki-Zerbo, se résument essentiellement à la croissance exponentielle des effectifs des étudiants qui sont passés de 30 000 en 2005-2006 à 204 000 en 2022, à la baisse des subventions publiques et à la sécurisation des institutions d’enseignement supérieur et de recherche.

« En dépit de ces défis, l’enseignement supérieur et la recherche continuent d’apporter dans tous les secteurs les compétences nécessaires au développement du pays », a soutenu Pr Jean-François Kobiane. Il a donc fait le plaidoyer pour que les résultats des recherches soient connus et les innovations soient véritablement utilisées au niveau des politiques publiques pour répondre aux défis du développement du pays. Au cours des échanges, le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a rassuré les acteurs du monde universitaire et de la recherche de son engagement pour une amélioration des conditions de travail des enseignants-chercheurs et du personnel afin que ceux-ci puissent véritablement accompagner la réussite de la Transition.

Pour ce faire, le chef de l’Etat a évoqué la possibilité de réorienter certaines ressources vers le sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les difficultés que rencontrent les universités publiques dans notre pays sont pour la plupart liées à la gouvernance de ces institutions, et le président de la Transition a promis de tout mettre en œuvre pour une saine gestion, une transparence et une amélioration de la gouvernance des universités. Concernant, la sécurisation des institutions d’enseignement supérieur et de recherche liée à la situation sécuritaire du pays, le chef de l’Etat a annoncé des mesures qui sont en cours.

Selon le capitaine Ibrahim Traoré, la valorisation des chercheurs et l’exploitation des résultats de la recherche sont inscrites au rang des priorités de la Transition. Et dans cette perspective, il compte sur des solutions endogènes pour le développement de notre pays, notamment dans le domaine de la production agricole à travers l’utilisation de semences améliorées, fruits du travail des chercheurs burkinabè. Au terme de la rencontre, le président de la Transition a salué l’esprit de sacrifice des acteurs du monde universitaire. Il a promis l’examen diligent de certaines difficultés soulevées, notamment le plan de carrière du personnel ATOS des universités.

Direction de la communication de la présidence du Faso