Entrepreunariat communautaire : « Chaque semaine des milliers de Burkinabè souscrivent », Karim Traoré, DG de l’APEC

La conférence publique de présentation du programme d’entrepreneuriat communautaire pour un développement endogène et inclusif de la Région du Centre s’est tenue, le samedi 8 juillet 2023, à Ouagadougou.

L’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), en partenariat avec la Scoop-CA / Bâtir l’Avenir, a animé une conférence publique pour présenter le programme des activités de la région du Centre. Elle s’est tenue, le samedi 8 juillet 2023 à Ouagadougou sous le thème « Présentation du programme de l’entrepreneuriat communautaire pour un développement endogène et exclusif ». A cet effet, plusieurs communications ont été faites pour présenter les quatre projets choisis et permettre à la jeunesse de mieux comprendre cette initiative. « Après le lancement par le président du Faso, il est prévu un lancement par région.

Aujourd’hui, c’est le tour de la région du Centre. Pour la journée, nos cibles ont eu l’opportunité de poser toutes les questions en lien avec ce projet afin de lever tous les doutes y relatifs », a indiqué le directeur général de l’APEC, Karim Traoré. Selon lui, ces projets sont, entre autres, l’extension des usines de transformation de tomate (SOFATO) à Bobo-Dioulasso et à Tenkodogo, la mise en place d’une société minière d’exploitation semi-mécanisée de l’or sur trois sites, la création de cent mille forages pour l’irrigation et la mise en place d’une centrale d’achat des produits locaux. « L’idéologie a déjà été développée et là ,nous sommes à la phase pratique de développement et de déroulement du programme qui consiste à donner des informations plus précises sur les différents projets, leur délai d’exécution et le retour sur investissement », a-t-il expliqué. Selon le premier responsable de l’APEC, le coût global de la réalisation de ces projets s’élève à 100 milliards FCFA. D’après lui, ces projets seront exécutés dans la région du Centre, en fonction de la mobilisation des ressources.

» Nous n’allons pas attendre de mobiliser les 100 milliards avant de débuter les travaux. Dès que nous mobilisons l’équipement d’un projet entier, nous le démarrons », a-t-il soutenu. Pour M. Traoré, des milliers de Burkinabè souscrivent à l’actionnariat populaire par semaine à travers le payement des droits d’adhésion et la prise des parts sociales. Au regard du taux enregistré, il y a l’engouement des Burkinabè. « Nous saluons la forte mobilisation qui est la suite logique de ce que nous enregistrons depuis le 12 juin après la souscription officielle du chef de l’Etat. Nous sommes dans une très bonne dynamique », s’est-il réjoui. Le représentant du gouverneur du Centre, Ram Joseph Kafando, a pour sa part témoigné sa gratitude au président de la Transition pour l’initiative qui, selon lui, va promouvoir le développement endogène du pays. Il a également traduit sa reconnaissance au directeur général de l’APEC pour le choix porté sur la région du Centre pour débuter les activités de l’entrepreneuriat communautaire. Il a invité la population à s’approprier le programme pour l’atteinte des objectifs qu’il juge nobles. « Car, il est en lien avec la lutte contre le terrorisme, la création d’emplois pour nos jeunes, la création d’un nouveau souffle pour notre économie locale», a-t-il ajouté. Rappelons que le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé officiellement le programme de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, le lundi 12 juin 2023, à Ouagadougou.

Wendaabo Cathérine KOURAOGO (Stagiaire)