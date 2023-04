­­­­Etat-major général des armées : le colonel-major Célestin Simporé installé

Le nouveau Chef d’état-major général des armées, le colonel-major Célestin Simporé, a été installé dans ses fonctions, jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly.

Nommé le 31 mars 2023, le nouveau Chef d’état-major général des armées (CEMGA), le colonel-major Célestin Simporé est officiellement aux commandes. La cérémonie de passation de commandement a eu lieu, jeudi 6 avril 2023 à Ouagadougou. « Au regard des résultats engrangés depuis le mois de décembre et particulièrement ces dernières semaines, il n’est pas hasardeux d’avancer qu’une dynamique s’est enclenchée. En effet, nos forces combattantes ont amorcé un virage important dans la conduite de la guerre avec une intensification extrême de la pression sur les groupes armés terroristes», a déclaré le nouveau CEMGA lors de son discours. Selon lui, l’œuvre de reconquête du territoire nécessite de revenir aux fondamentaux de la culture militaire, pour vaincre définitivement les groupes armés terroristes, et surtout, pour faire en sorte que cette victoire soit un moment de renaissance pour l’Armée.

« Nous redessinerons de nouveaux repères sur la base des valeurs qui ont fait la renommée de nos Forces armées nationales (FAN) et entendons replacer des valeurs cardinales telles que la discipline, le patriotisme et l’esprit de sacrifice au cœur de leur vie », a martelé le colonel-major Célestin Simporé. La dynamique offensive en cours ces dernières semaines sur le plan des opérations, a-t-il poursuivi, sera accentuée pour contraindre les groupes armés à déposer les armes. Certaines opérations, par contre, seront faites en coordination avec les armées sœurs des pays voisins dans le cadre des concepts d’opération en vigueur, a précisé l’officier supérieur. Le colonel-major Célestin Simporé a promis d’accorder une attention particulière au maintien en condition opérationnelle des hommes et du matériel tactique et stratégique acquis récemment. Enfin, les efforts consentis dans la prise en charge de nos frères d’armes et des VDP blessés au front seront renforcés, a-t-il déclaré. Selon le CEMGA sorti, David Kabré, son remplaçant est un « travailleur acharné et exigeant ». Il a, par ailleurs, exhorté les FAN à se mobiliser autour du nouveau CEMGA.

« Les premiers signes de la victoire sont perceptibles et c’est maintenant, plus que jamais, qu’il faut accentuer les efforts », a conseillé le colonel-major David Kabré. Cadre formateur au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA) à Bobo-Dioulasso (1994-1995) et cadre formateur et instructeur à l’Académie militaire Georges-Namoano à Pô (AMGN) de 1995 à 1996, le colonel-major Simporé a été également de 1996-1999, chef de section ; commandant d’unités et chef de service au bataillon du Génie militaire et à la Direction centrale du Génie militaire à Ouagadougou. Depuis le 7 décembre 2022 jusqu’à sa nomination, le colonel-major Célestin Simporé était à la tête du Commandement des opérations du théâtre national (COTN). Il a reçu de nombreuses distinctions dont la Médaille commémorative avec agrafe République démocratique du Congo en 2007 et la Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec agrafe or, en 2015.

W. Aubin NANA