Etats généraux de l’assurance : développer le secteur, mieux impacter l’économie nationale

Les acteurs des assurances burkinabè tiennent les premiers états généraux de leur secteur sur le thème : « Quelle assurance pour accompagner le développement économique et social du Burkina Faso ? », du 13 au 15 juin 2023, à Ouagadougou et le patronage du Premier ministre. 72 heures d’échanges, de réflexions sur les contraintes, les défis et les opportunités de croissance du secteur pour mieux booster sa contribution au développement socioéconomique du pays des Hommes intègres.

Le secteur des assurances burkinabè veut renforcer son rôle d’acteur majeur du développement du pays des Hommes intègres. Conformément à cette ferme volonté, les acteurs tiennent les premiers états généraux du monde des assurances sur le thème : « Quelle assurance pour accompagner le développement économique et social du Burkina Faso ? », du 13 au 15 juin 2023, à Ouagadougou. Placée sous le patronage du Premier ministre, représenté par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo, cette rencontre se veut un cadre pour se pencher sur les maux qui entravent le développement du secteur assuranciel burkinabè malgré(…)

