Etats-Unis : Le Burkinabè Posso Ganame distingué « meilleur président de chambre de commerce de l’année 2022 »

Le Burkinabè Posso Ganame vivant aux États-Unis a été distingué le 26 octobre 2022, à Houston. Président de la Chambre ouest-africaine de commerce au Texas, il a été désigné ” meilleur président de chambre de commerce de l’année 2022″ au cours de la cérémonie de récompense du Global Seven ou G7 Award.

Le Global Seven ou G7 Award est une cérémonie de récompense honorifique initiée par le Houston International Trade Development Council (HITDC). Créée en 2008, cette organisation à but non lucratif vise à aider les petites et moyennes entreprises de la région de Houston, dans l’Etat du Texas, à se développer économiquement dans les pays nouveaux et les marchés émergents d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, d’Amérique centrale et du Sud, via des missions commerciales et des forums.

Cette année, le prix du “meilleur président de chambre de commerce de l’année 2022” est revenu au Burkinabè Posso Ganamé. Le lauréat a reçu sa distinction des mains du membre du Congrès américain Al Green.Posso Ganamé est le président de la Chambre ouest-africaine de commerce au Texas (TWACC en anglais), basée à Houston Il a créé cette chambre de commerce avec plusieurs autres acteurs économiques africains vivant au Texas.

TWACC se positionne comme une interface entre les entreprises et les opérateurs économiques américains d’une part et le secteur public privé et public ouest-africain d’autre part.

Cette Chambre de commerce travaille à la promotion des échanges économiques et commerciaux entre l’État de Texas et les pays d’Afrique de l’ouest.

La chambre vise essentiellement à favoriser, faciliter et renforcer les échanges économiques entre le Texas et l’Afrique de l’ouest. La ville de Houston au Texas étant à elle seule une puissance économique américaine.

Depuis sa création en 2019, TWACC dirigée par le Burkinabè Posso Ganamé a déjà reçu à Houston des Chefs d’État africains comme, Alpha Condé de la République de Guinée, Nana Akufo Addo du Ghana, et plus récemment Mohamed Bazoum du Niger ainsi que d’autres personnalités politiques et acteurs économiques africains et américains de haut rang.

Posso Ganamé a participé à plusieurs missions économiques et commerciales dans plusieurs pays d’Afrique de l’ouest avec des officiels américains.

Sidwaya.info