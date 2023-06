États-Unis: le directeur de la morgue de l’école de médecine de Harvard arrêté pour trafic de cadavres

Pour beaucoup de sages, l’argent est un mal pour notre monde. Aux Etats-Unis, le directeur de la morgue de l’école de médecine de Harvard, Cedric Lodge et son épouse Denise Lodge ont été inculpés de trafic d’organes et de restes humains. Selon la justice fédérale, citée par l’AFP, il est accusé d’avoir fait partie de 2018 à 2022 d’un « réseau national d’individus qui achetait et vendait des restes humains volés à Harvard et dans une morgue de l’Arkansas ». Le procureur fédéral de Pennsylvanie Gérard Karam a souligné que « Le vol et le trafic de restes humains touchent à l’essence même de ce qui fait de nous des êtres humains », dénonçant des actes « odieux » et « épouvantables » et promettant que la justice sera rendue pour les « victimes » et leurs proches.

