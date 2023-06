Euro 2024 : L’UEFA dévoile la mascotte, (infosport)

La mascotte de l’Euro 2024 sera présentée en direct ce soir mardi 20 juin 2023 à Gelsenkirchen en Allemagne, où l’équipe nationale allemande joue contre la Colombie au stade Veltins-Arena. « Je suis un parent et je sais à quel point il est important de stimuler l’imagination des enfants. Nous espérons que cette mascotte sera acceptée comme un héros amusant et agréable qui incitera encore plus d’enfants à jouer au football », a déclaré le directeur du tournoi et ancien capitaine du Bayern Munich, Philipp Lahm.

Sidwaya.info