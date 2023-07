Evaluation de la Transition : une délégation de l’Union africaine consulte le Premier ministre

Le Premier ministre, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla a eu, le lundi 14 juillet 2023, à Ouagadougou, une séance de travail avec une délégation du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine en séjour au Burkina Faso pour une mission d’évaluation de la Transition.

La délégation du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine en mission d’évaluation de la Transition au Burkina Faso poursuit sa série de rencontres avec les autorités burkinabè. Après la rencontre avec le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, sur les questions sécuritaires, les membres du Conseil ont échangé hier en début de soirée avec le Premier ministre Me Apollinaire Kyélem de Tambèla.

A l’issue de la réunion, le président du mois du Conseil de Paix et de Sécurité, l’ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès de l’Union africaine, Mohamed Lamine Thiaw a indiqué que la rencontre a été fructueuse en information et a concerné des questions d’ordre sécuritaire, politique, économique et humanitaire. « Nous sommes à mi-parcours de notre visite, nous pouvons retenir l’esprit d’ouverture et de collaboration des plus hautes autorités de la Transition », a-t-il expliqué.

Au-delà de la mission d’évaluation, a relevé M. Thiaw, la mission vise à témoigner la solidarité de l’Union africaine au Burkina Faso. A cet effet, il a confié que cette solidarité se manifeste à tous les niveaux : politique, sécuritaire, humanitaire et économique. Pour lui, les défis sont multiformes. Par conséquent, le chef de la délégation de l’UA a soutenu qu’il faut un accompagnement holistique multiforme. « L’Union africaine va voir la manière la plus appropriée pour accompagner le pays », a-t-il rassuré.

A ce propos, il a signifié qu’il existe des mécanismes mis en place au niveau de l’Union pour appuyer les pays en crise à travers une dotation. « Nous avons mis en place un nouveau mécanisme pour accompagner les Transitions inclusives et le Burkina est éligible de ce nouveau mécanisme. Une fois de retour au siège à Addis-Abeba, nous allons évaluer les informations recueillies et voir comment accompagner le Burkina », a déclaré l’ambassadeur, Mohamed Lamine Thiaw.

Abdoulaye BALBONE