Evaluation du contrat d’objectifs : le ministre de la Communication enregistre un taux de 62%

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a enregistré, le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou, un taux global de réalisation de 62% à l’issue de l’exercice d’évaluation des contrats d’objectifs des membres du gouvernement par le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, à l’instar de ses collègues, a vu son contrat d’objectifs évalué par le Premier Ministre Dr Apollinaire Joachimson Kyélem De Tambela. C’était le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou. Après 6 mois de mise en œuvre du contrat d’objectifs, le département dirigé par Jean-Emmanuel Ouédraogo a enregistré un taux global de réalisation de 62%. Pour la période 2023-2024, un contrat d’objectifs comportant quatre objectifs stratégiques a été assigné au ministre en charge de la communication. Il s’agit d’assurer la lisibilité et la visibilité des actions du gouvernement, créer une dynamique de développement culturel et touristique, renforcer le professionnalisme dans les médias et poursuivre les programmes de construction des infrastructures.

« C’est un taux satisfaisant. Et ce, d’autant plus que les activités ont été réalisées dans un contexte difficile où le secteur de la culture est durablement impacté par la crise sécuritaire. C’est aussi la preuve de la résilience de ce secteur », a déclaré le ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, à l’issue de son évaluation par le chef du gouvernement. Il a cité, par ailleurs, des « événements réussis » en dépit du terrorisme, tels le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), la Semaine nationale de la culture (SNC), etc. Selon le premier responsable du département de la Communication, ce taux est à mettre à l’actif de tous les acteurs et partenaires du ministère en charge de la Communication et des premières autorités du Burkina. « Nous ne devons certes pas verser dans le triomphalisme, mais plutôt aller de l’avant et chercher à faire davantage », a-t-il estimé. Il a, pour ce faire, demandé, pour les six prochains mois, l’engagement de tous afin « d’avoir un taux d’exécution au-delà de nos espérances ».

W. Aubin NANA