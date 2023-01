Fédération des associations islamiques du Burkina : le nouveau président, Oumarou Zoungrana, installé

La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a installé officiellement son nouveau président, El hadj Oumarou Zoungrana, le samedi 31 décembre 2022, à Ouagadougou.

El hadj Oumarou Zoungrana du mouvement sunnite dirige désormais la présidence du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB). Il a été officiellement installé à la tête de cette faîtière qui regroupe la Communauté musulmane du Burkina Faso (CMBF), la communauté Tidjania, le mouvement Sunnite, l’association Ittihad Islami et d’autres associations affiliées, le samedi 31 décembre 2022, à Ouagadougou. El hadj Oumarou Zoungrana a reconnu l’immensité de la responsabilité à lui confiée. Cependant, il a pris l’engagement de donner le meilleur de lui-même pour la réalisation des grands chantiers de la structure sous son magistère. Il s’agit, entre autres, a-t-il indiqué, de promouvoir l’ancrage institutionnel de la FAIB qui mobilise plus de 300 associations, par des formations et le respect des textes, de renforcer la participation de la faitière dans les actions de développement social, politique et culturel.

M. Zoungrana a dit également œuvrer à l’amélioration de la communication et au renforcement du partenariat à l’échelle nationale, régionale et internationale pour une meilleure visibilité des musulmans du Burkina Faso. Il a, en outre, relevé l’établissement d’une stratégie de mobilisation des ressources financières et foncières et la réalisation des investissements structurants pour la fédération. « Je ne nourris aucun doute en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés. Ma mission est la vôtre. Et elle ne saurait être une réussite si je ne bénéficie pas du concours de tous les organes », a-t-il déclaré. Le nouveau président a félicité son prédécesseur, El hadj Moussa Kouanda qui, à son avis, a su relever le niveau de la fédération par ses actions managériales ayant permis de donner des impulsions nécessaires à l’enracinement de la FAIB. Après une année de gestion à la tête de la structure, le président sortant, El hadj Kouanda, a signifié que les acquis sont nombreux. « Le seul bilan qui me réjouit, est l’unité des musulmans autour de la faîtière. Tous les Oulémas (maîtres des sciences islamiques) se sont retrouvés ensemble. C’est un bilan positif pour notre bureau », s’est-il félicité. Il a, par ailleurs, invité les Oulémas dont le porte-parole, Dr Cheick Aboubacar Doukouré, a œuvré pour le renforcement de l’union au sein des musulmans pour construire une fédération plus forte.

Aly SAWADOGO