FESPACO 2023 : des étudiants maliens à Sidwaya

Une délégation des étudiants en journalisme et communication de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) de Bamako a effectué une visite dans les locaux des Editions Sidwaya, le mardi 28 février 2023 à Ouagadougou. Cette visite rentre dans le cadre des activités en marge du FESPACO organisées par ladite université.

Pour assurer une meilleure formation au sein des universités, les acteurs de l’enseignement doivent joindre l’utile à l’agréable en alliant la théorie à la pratique. Pour ce faire, l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) de Bamako, dans le cadre du grand rendez-vous du cinéma africain a trouvé nécessaire de faire visiter quelques médias burkinabè à ses étudiants. Ainsi, une délégation de « ce temple du savoir » a visité les locaux des Editions Sidwaya le mardi 28 février 2023 dans la capitale.

Abbé Jacob Drabo, directeur de la radio CEDICOM de Dédougou, professeur missionnaire à l’UCAO de Bamako a précisé qu’une quarantaine d’étudiants de Bamako sont au Burkina pour participer au FESPACO. A l’entendre, l’objectif de cette visite, c’est de faire découvrir aux journalistes et communicateurs en herbe ,les B.A.-BA dans l’exercice de leur fonction. « Il s’agit de les amener à voir comment leurs devanciers exercent le métier du journalisme et comment une maison de presse comme Sidwaya fonctionne » ,a-t-il soutenu. Pour abbé Drabo, c’est une très bonne visite. « Notre guide, nous a vraiment bien expliqué les étapes de la production d’un journal. Nous sommes édifiés » , a-t-il dit. A la question de savoir si l’université de Bamako crée des conditions pour que ces jeunes journalistes en herbe puissent être opérationnels sur le terrain, le professeur missionnaire a répondu par l’affirmatif. « Amener des étudiants au FESPACO, c’est déjà sur cette vision d’assurer une bonne pratique de ce métier aux étudiants parce que ce festival, c’est une école de journalisme et de communication à ciel ouvert », a-t-il expliqué.

Des étudiants impressionnés

L’enseignant a aussi indiqué qu’une fois à Bamako, les étudiants seront riches d’expériences qu’ils ont vécues au Burkina. Entre autres, les futurs journalistes et communicateurs ont visité les sections rédaction, imprimerie, secrétariat général, photos et gravures. Selon, l’étudiant en master de journalisme et communication, abbé Kalifa Albert Déna, la section imprimerie est celle qui l’a le plus impressionné. « Nous avons vu la section des photos gravures, comment cela se fait.

Tout ce processus nous a permis de comprendre comment l’imprimerie fonctionne de manière générale. Cela nous a touchés. C’est pour moi une première fois de voir comment une imprimerie fonctionne », s’est-il réjoui. Par ailleurs, nous avons posé plusieurs préoccupations au rédacteur en chef, à l’administrateur des machines et nous avons su que les machines sont en synchronisation et en réseau afin de garantir une plus grande production, a expliqué Kalifa Déna. En outre, nous avons appris que c’est dans la section secrétariat général de rédaction que s’effectue la correction des différents articles rédigés par les journalistes, a poursuivi M. Déna. Quant à l’étudiante, Nènè Mah Zasso Théra en licence 3 journalisme et communication, elle a dit être surprise d’entendre qu’en une minute, la machine pouvait faire 10 mille tours. Aïssata Coulibaly, étudiante en licence 3 a aussi donné ses impressions. « J’ai aimé cette visite parce que j’ai vu qu’ici, on travaille beaucoup » ,s’est-elle exprimée. Mlle Coulibaly a, en sus, apprécié l’accueil réservé par le personnel. « Il n’y a pas une grande différence entre les organes de presse d’ici et ceux de Bamako parce que dans tous les organes de presse que j’ai visités, j’ai vu que le personnel travaille bien », a-t-elle clarifié. En outre, Aissata Coulibaly a estimé que la section imprimerie l’a beaucoup marqué parce que le travail abattu à ce niveau n’est pas du tout facile.

Abdoulaye BALBONE

Odilia VEBAMBA (stagiaire)