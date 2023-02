FESPACO 2023 : le Marché du cinéma et de l’audiovisuel africain ouvert

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda a lancé officiellement, le dimanche 26 février 2023, les activités du Marché international du cinéma et de l’audiovisuel africain (MICA) à Ouagadougou.

Le Marché international du cinéma et de l’audiovisuel africain (MICA) a débuté ses activités, le dimanche 26 février 2023 à Ouagadougou, sous le patronage du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda. Il s’agit d’un cadre de promotion du cinéma africain et d’échanges entre les producteurs, distributeurs, porteurs de projets et diffuseurs qui apportent des innovations.

De l’avis de Ousmane Boundané, le MICA fait désormais partie de la section professionnelle du FESPACO appelée FESPACO PRO dont il est le président. A l’en croire, il comprend, outre le MICA, les Ateliers Yennenga, le Yennenga Liboni et le Yennenga Connexion. « Le FESPACO PRO vise à soutenir tous les maillons de la fabrication cinémato-graphique » ,a-t-il poursuivi. En plus, il a laissé entendre qu’il Il est ouvert entre autres aux producteurs et distributeurs de films, aux opérateurs de plateformes de streaming, aux télédiffuseurs, aux festivals de films africains.

A la faveur de l’évènement l’ambassadeur de l’Union européenne (UE), Wolfrane Vetter a déclaré que depuis plus de 30 ans, son institution accompagne le FESPACO à travers des appuis financiers et techniques. « Ces appuis multiformes traduisent l’engagement réel de l’UE à œuvrer aux côtés de l’Etat burkinabè pour professionnaliser davantage le cinéma panafricain », a-t-il indiqué. A titre d’exemple, il a confié que pour cette édition, l’UE apporte un financement de 164 millions de francs CFA.

En plus de cela elle octroie deux prix, le prix Etalon d’argent de Yennenga d’une valeur de 10 millions de francs CFA et le prix spécial européen du meilleur projet du film le plus prometteur pour une carrière internationale dans la section Yennenga post-production. Le ministre Poda pour sa part ,a salué l’UE pour son appui financier.

« Au cours des activités du MICA, les professionnels vont échanger autour des thématiques qui portent sur la coproduction, la production, les dynamiques de fond et de l’émergence de nouveaux talents », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’aujourd’hui l’Afrique est un territoire de création, de créativité et il est important de se parler dans ces espaces pour voir comment accompagner la jeune génération.

Evariste YODA

Olivia VEBAMBA (Stagiaire)