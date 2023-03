FESPACO 2023 : le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo au musée de l’armée

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a visité le musée de l’armée, le jeudi 2 mars 2023 à Ouagadougou.

Le musée de l’armée retrace l’histoire des guerres de la Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso, à travers les outils utilisés par les tirailleurs sénégalais… C’est ce patrimoine culturel que le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a visité ,le jeudi 2 mars 2023, en marge du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO). La visite a concerné trois salles. La première intitulée ’’ Nous étions à la grande guerre’’ retrace l’histoire de la première et la deuxième guerre mondiale. « Elle est destinée aux élèves de la classe de CM2, de la troisième, de la terminale et aux étudiants en histoire », a indiqué le conservateur de ce musée, Michel Sawadogo. Dans cette même salle, le visiteur peut également revisiter l’histoire militaire et politique du pays des Hommes intègres.

« On ne peut dissocier ces deux histoires », a-t-il précisé. Enfin, il y a l’histoire des tirailleurs sénégalais avec leurs effets de guerre. La deuxième salle fait cas de l’évolution des tenues militaires de 1800 aux années 2000 et la gestion funéraire pendant ces deux guerres notamment, les pays impliqués dans ces guerres, là où les militaires sont morts et comment ils ont été inhumés. « Cette exposition est destinée aux chercheurs et aux étudiants de haut niveau », a expliqué M. Sawadogo. Il a ajouté que dans cette salle sont aussi exposées les œuvres littéraires et artistiques des militaires dans le but de promouvoir leurs talents. La dernière salle est dédiée aux décorations, les tenues et les armes. A l’issue de la visite, le ministre en charge de la culture, Jean Emmanuel Ouédraogo, a confié que visiter le musée de l’armée, c’est visiter l’histoire du pays. «Je suis admiratif des efforts qui sont fournis au niveau du ministère de la Défense et des forces armées nationales pour créer d’abord ce musée, mais aussi, l’enrichir et de faire en sorte qu’il soit là pour que nous puissions venir parcourir l’histoire de notre pays, celle de l’armée et voir des pièces qui sont uniques », a laissé entendre le ministre.

L’appel du ministre au public

Il a aussi affirmé que la visite a été une occasion de constater qu’il y a encore des efforts à fournir pour créer des conditions optimales de conservation et de valorisation pour ce musée. «C’est pourquoi, nous avons exprimé toute notre disponibilité à travailler en bonne intelligence avec le ministère de la Défense et avec l’armée nationale pour que l’on puisse le valoriser davantage et améliorer les conditions de conservation au niveau de ce musée qui est pour nous, un patrimoine national », a-t-il dit. Jean Emmanuel a invité le public burkinabè particulièrement, les élèves, les étudiants et les chercheurs, à faire un tour dans ce musée pour enrichir leurs connaissances sur l’histoire commune de la nation. Tout en remerciant le ministre de la Culture pour l’intérêt à eux porté, le secrétaire général du ministère de la Défense, Abdou Diallo a rassuré le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, qu’avec le soutien, les idées et la technicité qui leur seront apportées par son département, ils pourront faire de ce musée, un temple de connaissance pour l’ensemble du public. Mais au-delà de ce qui est exposé, le musée de l’armée entend travailler pour davantage enrichir sa galerie et de participer à la Semaine nationale de la culture (SNC) pour rapprocher le public vers elle. Le musée de l’armée est situé sur l’avenue Larlé Naaba Abga entre le lycée Marien N’Gouabi et le marché de Larlé Yaar. Il a été créé en 1999 et est accessible du mardi au jeudi de 09 h 00 à 17 h 00 et le samedi, sur programmation et/ou sur rendez-vous confirmé de 9 h 00 à 16 h00.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com