Festival du film africain de Louxor : le réalisateur burkinabè Salam Zampaligré remporte le grand prix dans la catégorie documentaire

Le film Le Taxi, le cinéma et moi du réalisateur burkinabè Salam ZAMPALIGRE vient de remporter le Grand Prix du documentaire à la 12e édition du Festival du film africain de Louxor(LAFF) en Egypte. Le festival qui a eu lieu du 03 au 10 février 2023 présente, selon les organisateurs, « des longs et courts-métrages tournés ou produits dans des pays africains, par des réalisateurs africains, traitant des sujets africains, et réalisés au cours de l’année précédente ».A quelques jours de la 28e édition du FESPACO, ce prix est une belle visibilité pour le cinéma burkinabè et pour le cinéaste. Il est l’auteur de plusieurs court-métrages, documentaires et fictions. Juste un peu d’amour (documentaire), Sams K le Jah (documentaire), BEODARE (fiction), Une lettre au Président (fiction), Sainte Afrique (fiction), Ainsi va la vie (fiction).

Alassane KERE