Fête nationale Fédération de Russie : Ouagadougou célèbre un « pays ami et sincère »

L’ambassade de la Fédération de Russie a organisé, dans la soirée du 13 juin 2023 à Ouagadougou, une cérémonie en l’honneur de la fête nationale de la Fédération de Russie commémorée chaque année le 12 Juin.

Un parterre d’invités, dont le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba ainsi que des diplomates étrangers ont partagé ces moments de convivialité qui « symbolisent l’unité nationale du peuple russe et la responsabilité commune de plus de 160 nationalités qui vivent en Russie pour le présent et l’avenir du pays », ainsi que l’a relevé l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Alexey Saltikov.

Le diplomate russe s’est réjoui de la solidité des liens diplomatiques entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie.

Des relations établies depuis février 1967 et qui se renforcent dans une atmosphère amicale et de respect absolu. Il a salué notamment la vision du président de la Transition, Chef de l’Etat, Capitaine Ibrahim Traoré, de mettre en valeur les potentialités du pays de façon à placer les intérêts du peuple burkinabè au-dessus de tout autre intérêt.

Au nom du président Ibrahim Traoré, la ministre Olivia Rouamba a remercié les autorités russes pour leur grande contribution à la politique de reconquête du territoire burkinabè « qui a commencé à porter ses fruits ».

Selon la cheffe de la diplomatie burkinabè, « dans un proche avenir alors que le terrorisme sera un malheureux souvenir, le Burkina Faso se rappellera toujours des pays amis et sincères comme la Fédération de Russie, qui ont contribué à la sauvegarde de son intégrité territoriale là où d’autres ont opté de l’abandonner à son triste sort ».

A l’orée du Sommet Russie-Afrique prévu en fin Juillet 2023 à Saint Petersburg en Russie, le Burkina Faso et la Fédération de Russie envisagent de développer leur coopération dans plusieurs domaines dont le commerce, l’énergie et les mines, les télécommunications, l’agro-industrie, la science et l’éducation.

