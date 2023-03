Filature du Sahel : le ministre du Commerce encourage le personnel

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a visité, le samedi 18 mars 2023, la Filature du Sahel (FILSAH). A l’occasion, il a encouragé la société à plus de dynamisme dans un contexte où le gouvernement promeut le port du Faso Danfani.

La Filature du Sahel est une unité industrielle spécialisée dans la confection de fil de coton. Elle a une capacité de 10 000 tonnes de fil par an. C’est cette entreprise, située à la zone industrielle de Bobo-Dioulasso à Kodéni, que le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a visitée, le samedi 18 mars 2023 en compagnie de son collègue des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho.

Accueillis par le Directeur général(DG) de la FILSAH, Abdoulaye Nabolé, les deux ministres ont été introduits dans la salle de machine où tout le processus de fabrication des fils leur a été expliqué dans les moindres détails. De l’ouvraison, au battage, en passant par le cardage, l’étirage ou le filage, les techniciens ont expliqué aux visiteurs du jour comment se fabrique le fil 100% coton. Cette visite du ministre réjouit le directeur général, Abdoulaye Nabolé.

« C’est une fierté de voir que le ministre du Commerce vienne nous visiter. C’est l’occasion pour nous de lui expliquer un certain nombre de difficultés que rencontre l’exploitation industrielle de façon générale », a-t-il fait savoir. A en croire le premier responsable de la FILSAH, les difficultés de la boite se résument à l’accès au financement et aux matières premières de qualité. Des difficultés auxquelles, le ministre Poda, foi de M. Nabolé, a été sensible. C’est pourquoi, il espère que dans la concertation, des solutions plus appropriées pourront être trouvées pour davantage appuyer la filature.

Encourager le port du Faso Danfani

Pour le ministre Serge Poda, cette visite est d’autant plus importante qu’elle se situe dans un contexte où le gouvernement a affiché une volonté de promouvoir le port du Faso Danfani. « FILSAH joue un rôle important dans la transformation des produits locaux. Ce rôle cadre avec la volonté du gouvernement qui incite au port généralisé du Faso Danfani », a-t-il affirmé. Le ministre en charge du commerce s’est dit satisfait d’avoir visité cette société qui contribue au développement du secteur industriel du Burkina Faso. Il a invité le personnel à aller de l’avant afin que le Faso Danfani soit porté par tous les Burkinabè.

« La FILSAH est une unité à la pointe de la technologie que nous avons visitée. Elle emploie beaucoup de personnes, se soucie de l’environnement et a un rôle sociétal très important. Nous félicitons le personnel à aller de l’avant afin que la société joue pleinement son rôle dans ce contexte particulier où nous voulons que le Faso Danfani soit porté par tous les Burkinabè », a laissé entendre Serge Poda.

Adaman DRABO