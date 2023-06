Financement du CILSS : les acteurs explorent les pistes innovantes

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a organisé une table ronde sur le financement durable de l’institution, le 15 juin 2023, à Ouagadougou.

Le secrétariat exécutif du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) est engagé à trouver des pistes à l’autofinancement de l’institution vieille désormais d’un demi-siècle. Il a convié les partenaires de l’institution à une table ronde sur le thème « 50 années de partenariats : acquis et perspectives pour le financement du CILSS », le 15 juin 2023, à Ouagadougou. Les discussions ont été introduites par l’ambassadeur du cinquantenaire de l’institution, Dr Ibrahim Mayaki. « Nous avons de très bonnes raisons d’engager cette discussion sur le financement surtout pour une institution dont la quasi-totalité du budget provient des partenaires», a-t-il déclaré. En effet, 80% des financements du CILSS sont assurés par les partenaires techniques et financiers, selon son secrétaire exécutif, Abdoulaye Mohamadou. La réflexion est d’autant plus d’actualité que la période des années 1980 au cours de laquelle les partenaires nombreux et disposant de suffisamment de moyens financiers venaient soutenir l’institution pour la mise en œuvre est désormais révolue, a ajouté l’ambassadeur du cinquantenaire. « Ce qui se passe actuellement sous d’autres cieux, avec le déversement important d’aide sous toutes les formes, impactera à coup sûr le volume des aides pour la région au moins pendant les 10 prochaines années. Dans un tel contexte, le CILSS doit changer son fusil d’épaule», a précisé l’ambassadeur(…)

Lire la suite sur sidwayanumerique