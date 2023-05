Foire de Paris : La Chine présente l’exposition « Souffle d’Orient »

Le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) participe à la 117ème édition de la Foire de Paris à travers L’exposition « Souffle d’Orient : Exposition thématique sur la culture chinoise » et le dialogue Échanges et inspiration mutuelle entre les civilisations française et chinoise

La 117ème édition de la Foire de Paris bât son plein au Parc des expositions de la porte de Versailles dans la capitale française. Inaugurée le 27 avril dernier, la foire est prévue pour durer 12 jours. Pour cette édition, le Groupe de communication internationale de Chine (CICG) sur invitation de l’organisateur y participe à travers une série d’activités. Il s’agit d’une exposition thématique sur la culture chinoise dénommée « Souffle d’Orient » et d’un dialogue d’échanges et d’inspiration mutuelle entre les civilisations française et chinoise. Cette exposition vise à faire connaître l’image multicolore de la Chine dans la nouvelle ère, à mieux promouvoir la culture chinoise dans le monde et à insuffler un nouvel élan à l’approfondissement des échanges entre les peuples et à resserrer les liens entre le peuple chinois et les peuples d’autres pays du monde.

Elle permet aux participants de découvrir le patrimoine culturel immatériel doté d’une grande richesse de variétés et de formes différentes des provinces et villes chinoises dont Jiangxi, Zhejiang, Henan, Hubei. Cette exposition est aussi l’occasion de présenter les racines civilisationnelles et les belles perspectives de la modernisation à la chinoise au public du monde entier, de montrer une image riche en couleur et vivante de la Chine et de promouvoir les échanges et les inspirations mutuels entre les civilisations chinoise et étrangères tout en approfondissant la connaissance mutuelle entre les peuples. L’exposition se répartit sur deux sections à savoir une « Zone d’exposition de produits culturels » et une « Zone d’exposition et de performance des compétences culturelles ». La première se concentre sur la présentation de plus de 500 types de livres, magazines, vidéos, produits audiovisuels, produits d’artisanat et produits culturels dérivés qui permettent d’avoir un aperçu sur la civilisation chinoise et sur l’originalité de sa culture. Sont exposés de façon prioritaire la série complète des ouvrages thématiques « Mots-clés pour comprendre la Chine » traduite en plusieurs langues étrangères et des séries de livres Tianjin à travers la lecture et Henan traduit ainsi que des produits culturels dérivés, des produits culturels tels que la céramique de Jingdezhen de la province du Jiangxi, des produits liés à la culture de l’harmonie He-He de Tiantai du Zhejiang parmi d’autres.

Une fenêtre sur la culture chinoise

La richesse de l’exposition donne la possibilité de démontrer de manière exhaustive la céramique, la broderie, la sculpture, les beaux-arts, l’opéra, l’art du thé, la gastronomie et d’autres excellences emblématiques de la culture traditionnelle chinoise. Des activités d’expérience culturelle tels le Bian Lian (changement de visage), le spectacle en duo des théières à long bec et le Yi Gen Mian (Nouilles de longévité, une nouille fine et longue) ainsi que des expériences culturelles telle la peinture à la main du roi singe sont proposés sur le site, attirant d’innombrables touristes français et d’autres pays du monde.

Pour M. Yu Tao vice-président du CICG, la participation du CICG aux côtés des amis de beaucoup de pays du monde à cet événement international majeur et centenaire qui constitue un rendez-vous important des civilisations est un fait hautement symbolique des échanges et de la coopération entre la Chine et le monde.

De l’avis de M. Chen Li ministre conseiller de l’ambassade de Chine en France, la Foire de Paris constitue une plate-forme qui facilite les échanges économiques, commerciaux et humains entre les peuples des pays du monde. L’exposition thématique sur la culture chinoise permettrait selon lui d’ouvrir une fenêtre aux amis français mais aussi du monde entier pour comprendre et ressentir la culture chinoise à travers des livres fascinants, de l’artisanat riche et diversifié et des produits culturels et créatifs très attractifs qui permettent à l’audience de mesurer l’ampleur et la profondeur de la culture chinoise et de connaître de près la vraie et la très vivante Chine de façon générale. Il a exprimé la volonté de l’ambassade de Chine en France de renforcer son partenariat avec le CICG et la Foire de Paris afin d’approfondir conjointement les échanges, la compréhension et l’amitié entre les deux peuples.

Aux dires de Félix Torres Éditeur et historien français, les échanges entre les civilisations chinoise et française remontent loin dans l’histoire.

La céramique de Jingdezhenun, un symbole qui charme

Cette exposition offre donc à chacun d’entre eux une excellente occasion pour comprendre et sentir la culture chinoise et pour écouter la voix de cette grande civilisation. « Ces dernières années, les lecteurs français se voient proposer de multiples ouvrages sur la Chine alors que nombreux sont les lecteurs européens qui se disent impatients pour connaître la Chine par le biais de la lecture », a-t-il fait savoir.

Pour M.Guo Jianhui, Responsable du Bureau d’information du gouvernement populaire de la province du Jiangxi, la céramique de Jingdezhen est un représentant exceptionnel de l’excellente culture traditionnelle de la Chine et constitue une belle carte de visite du Jiangxi au monde. « Grâce à cette exposition, Jiangxi montre la céramique de Jingdezhen qui est accompagnée par l’ouvrage en série Les Symboles de la Culture du Jiangxi traduit en plusieurs langues étrangères pour raconter l’histoire de la céramique chinoise grâce à ce symbole typique et fort du Jiangxi, province qui charment tous ceux qui la connaissent », a-t-il déclaré.

Avant la cérémonie d’ouverture de l’exposition, le vice-président Yu Tao a eu l’occasion de rencontrer M. Chen Li avec qui il a échangé sur le renforcement des échanges culturels et de la coopération sino-française. À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les représentants des groupes de réflexion sino-français, du milieu culturel, de l’édition, des médias et de l’éducation parmi d’autres ainsi que des sinologues de différents pays du monde ont mené des échanges et des dialogues sur « les échanges et l’inspiration mutuelle entre les civilisations française et chinoise ».

À noter que la Foire de Paris, anciennement connue sous le nom de l’exposition du Monde de Paris, est l’une des expositions d’étendue mondiale les plus anciennes, les plus importantes et les plus prestigieuses au monde. Créée en 1904, elle constitue une plate-forme importante pour montrer l’image et faire la promotion de la culture des pays en touchant une audience internationale. Cette année, l’exposition devrait attirer plus de 3 200 exposants de plus de 100 pays et régions du monde. Quelques 4 000 expositions de produits, de séminaires, de salons d’art et d’autres activités sont prévues.

Nadège YAMEOGO