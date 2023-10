Fondation Slamazone : Malika la Slameuse et ses partenaires au secours des enfants démunis

Pour la troisième fois consécutive, la fondation Slamazone a remis des fournitures scolaires et assuré les frais de scolarité de plusieurs enfants orphelins vulnérables.

Depuis trois ans, grâce au projet ‘’ École pour tous’’ de la fondation Slamazone, des élèves en situation difficile, notamment des albinos, n’ont plus de problèmes pour aller à l’école. Pour cette année scolaire, des fournitures scolaires (de la classe du CP1 à la terminale) et des frais de scolarité ont été remis à une centaine d’enfants démunis. Le don a été officiellement transmis, le samedi 30 septembre 2023 au siège de la fondation Slamazone à Ouagadougou lors de la 3e édition du projet, à deux structures, à savoir l’association des Femmes albinos du Burkina Faso (AFAB) et l’association « Vivre comme les autres ».

Pour le secrétaire général de la fondation Slamazone, Ibrahim Zerbo dit PDG, la pauvreté ne doit pas empêcher les enfants d’aller à l’école. Chaque année, a-t-il ajouté, avec le concours des partenaires techniques et financiers, la fondation essaie de mobiliser des fonds pour accompagner les enfants démunis. Représentant le directeur général de la SONABEL, parrain de la cérémonie, Jules Gandema, a affirmé que la réduction de l’injustice par ce type de don permet de mieux vivre.

Reconnaissante à la fondation Slamazone pour ce don au profit des enfants atteints de l’albinisme, la présidente de l’association des Femmes albinos du Burkina Faso (AFAB), Maïmouna Déné, a souligné que l’éducation des enfants albinos constitue la clé de leur survivre dans la société. « L’enfant albinos doit être priorisé », a-t-elle déclaré. Du côté de l’association » Vivre comme les autres », ce geste a été également salué.

Selon sa représentante Fatoumata Kaboré/ Ouédraogo, les enfants orphelins vulnérables ont des problèmes de scolarisation, d’habillement, de nourriture et de santé.

Alassane KERE

Sidwaya.info