Fonds de développement culturel et touristique dans les Hauts-Bassins : un appel à projets spécifique de plus de 374 millions F CFA lancé

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé l’appel à projets spécifiques du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT), le mardi 21 février 2023, à Bobo-Dioulasso. D’un montant de 374 millions 92 mille 60 F CFA, ledit appel à projets est spécifique à la région des Hauts-Bassins.

Longtemps annoncé et vivement attendu par les acteurs de la culture et du tourisme de la région des Hauts-Bassins, l’appel à projets spécifiques du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a été enfin lancé, ce mardi 21 février 2023 à Bobo-Dioulasso. Entrant dans le cadre du Programme d’appui aux industries créatives et à la Gouvernance de la culture (PAIC-GC), le lancement officiel a été effectué par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Selon le ministre, cet appel à projets vise la mise en valeur des potentialités culturelles et touristiques de la région des Hauts-Bassins.

« L’activité constitue une phase pilote sur laquelle nous fondons beaucoup d’espoir quant aux résultats qui seront engrangés », a-t-il notifié. A l’écouter, il est attendu des projets culturels pertinents et structurants, capables de positionner la région des Hauts-Bassins comme pôle de croissance culturelle sur le plan national. Rimtalba Jean Emmanuel a, de ce fait, invité les acteurs culturels et touristiques à davantage de professionnalisme, d’originalité dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. Financé par l’Union européenne (UE), cet appel à projets entend soutenir les opérateurs des filières culturelles de la région des Hauts-Bassins pour la mise en œuvre d’actions innovantes, le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales et le développement de leur créativité. Pour l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Burkina Faso, Wolfram Vetter, le lancement de cet appel à projets spécifiques s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de la culture. A l’en croire, la culture a toujours constitué un domaine privilégié de la coopération de l’UE au regard de sa contribution au développement socio-économique et à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. « Dans le contexte actuel, la culture a la capacité de sensibiliser positivement les nations par des messages qu’elle véhicule et qui éveillent nos consciences », a ajouté l’ambassadeur.

Une bouffée d’oxygène pour les acteurs culturels et touristiques

Le chef de la délégation de l’UE a, de ce fait, invité les acteurs culturels et touristiques à s’approprier ce programme et à proposer des projets structurants, des projets qui participeront à apaiser le climat social et à booster le développement socio-économique de la région et du Burkina Faso. Selon la directrice générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré, il s’agit d’accroitre leur contribution au développement de l’économie de la région. Les seuils de financement varient entre 5 à 15 millions F CFA pour chaque projet. A en croire Mme Traoré, les projets à financer au titre du présent appel seront répartis en trois lots. Il s’agit du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs, de la promotion du tourisme culturel et du soutien à la création, de la promotion et de la diffusion des produits culturels. Caryne Traoré a rassuré les promoteurs culturels d’une gestion rigoureuse, transparente et équitable de cet appel à projets. « Tous les dossiers non retenus recevront des notifications motivées permettant aux promoteurs de se préparer pour l’avenir », a-t-elle affirmé. Pour le coordonnateur régional de la Confédération nationale de la culture (CNC/HBS), Sié Armel Kam, cet appel spécifique est un ouf de soulagement au regard du fort potentiel créatif des acteurs culturels et touristiques des Hauts-Bassins. « L’intérêt est grand.

Et sachez que cet appel aura une forte participation », a-t-il laissé entendre. Après le lancement de l’appel à projets, la directrice générale du FDCT et l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Burkina Faso, accompagnés des autorités régionales, ont visité le siège de l’association Arts au-delà du handicap (ADH) au secteur 18 de Bobo-Dioulasso. Les visiteurs ont été émerveillés du potentiel culturel de ces personnes vivant avec un handicap. Ce centre culturel avait bénéficié d’un accompagnement en 2020 à hauteur de 16 millions FCFA. Selon son directeur artistique, Yaya Sanou, cet accompagnement a permis, non seulement de former 45 jeunes en situation d’handicap auditif, visuel et des personnes dites valides à la danse, mais aussi à construire l’espace de spectacle. A cet effet, la directrice générale du FDCT et l’ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au Burkina Faso ont tous reçu des attestations de reconnaissance de la part de l’association.

Noufou NEBIE

Zila Philippe NEBIE (Stagiaire)